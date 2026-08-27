Fe de errata: 27 de agosto de 2026

En la nota titulada Los donantes incómodos del presidente, publicada el 27 de agosto de 2026, se mencionó a la sociedad Verdon Group, S.A., a Plutarco Cohen Camarano, a Elba Fernández y a Emma Lima Martínez, y sus vínculos con el colombiano Alex Saab y el programa de alimentos CLAP. La información correcta es que Saab no fue donante de la campaña del presidente José Raúl Mulino. Saab tampoco tiene control de Verdon Group, S.A. o relación con esa sociedad, Cohen, Fernández y Lima.
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