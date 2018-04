Árbitros fallan; bloqueo de LeBron James en quinto juego debió ser interferencia

El bloqueo clave de LeBron James en los últimos segundos del quinto juego de la serie de postemporada sobre Víctor Oladipo, de los Pacers de Indiana, debió ser invalidado por una interferencia, indicó la NBA el jueves.

Durante su reporte de los últimos dos minutos del encuentro, emitido este jueves, la liga reconoció que los tres árbitros se equivocaron en el cobro a 5.1 segundos del final.

La NBA añadió que la revisión del video muestra que James bloqueó el disparo de Oladipo "después de que el balón hace contacto con el tablero”.

The BLOCK. The SHOT. The BUZZER BEATER WINE & GOLD WINNER!@KingJames is a bad man.