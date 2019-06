Ariel Jurado tiene la mejor actuación del año y se apunta su quinto triunfo con Rangers

El lanzador panameño Ariel Jurado tiró siete sólidas entradas para apuntarse su quinto triunfo de la temporada con los Rangers de Texas, que este jueves doblegaron a los Tigres de Detroit 7 carreras a 1.

En su mejor actuación del año, Jurado trabajó siete episodios en los que toleró seis imparables, dio una base por bolas y ponchó a cuatro. Realizó 100 envíos y 70 fueron en la zona de strike. Su efectividad la dejó en 3.90.

Ariel Jurado just tossed a career-high 7.0 innings in yet another impressive outing for @Rangers pitchers against the Tigers. #TogetherWepic.twitter.com/FCPZRPNy8A