Bélgica sale a despachar a Túnez y sellar su boleto

Las ambiciones de Bélgica en la Copa Mundial apuntan más allá de la fase de grupos, así que su intención siempre buscó clasificarse a esa instancia de manera expedita.

El siguiente paso de ese objetivo es vencer a Túnez el sábado.

“Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, porque con nuestras virtudes no debemos estar pensando en lo que quiera hacer Túnez”, afirmó el zaguero belga Thomas Meunier. “Saldremos a liquidar ese partido lo más pronto posible”.

Una victoria de Bélgica en el estadio Spartak de Moscú les dejarían virtualmente clasificados dentro del Grupo G. Una victoria de Inglaterra sobre Panamá al día siguiente sellaría el pase de ambos.

