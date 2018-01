Delfín elige a los Patriots como el ganador del próximo Super Bowl, vea aquí el video

Un delfín de nombre Nicholas o Nick, del Clearwater Marine Aquarium, que se ha convertido en una celebridad con sus precisas predicciones de juegos deportivos, ha dado como ganador a los Patriots para la final de la NFL.

Los Patriots de New England se enfrentan a los Eagles de Filadelfia, el próximo domingo en el U.S. Bank Stadium de Minnesota, donde cantará Justin Timberlake en el medio tiempo.

Who will win Super Bowl 52? Nick the dolphin is picking the Patriots. The Clearwater Marine Aquarium in Florida says he's 3 for 3 in his predictions. No word on if they've also trained him to kick field goals. pic.twitter.com/3cEApz2PHF