La F1 y Ferrari rinden homenaje a Michael Schumacher

Ferrari publicó este jueves un mensaje de homenaje con motivo del 50 cumpleaños de Michael Schumacher, que no aparece en público desde su accidente de esquí de hace cinco años, en el que sufrió graves lesiones en la cabeza.

El alemán, que ganó siete títulos de campeón mundial de Fórmula 1 y 91 Grandes Premios, le dio a Ferrari cinco coronas consecutivas, entre 2000 y 2004.

Ferrari ganó además seis títulos en la categoría de constructores durante la etapa de Schumacher, que estuvo en la 'Scuderia' entre 1996 y 2006.

"Nuestro campeón cumple hoy 50 años. Todos estamos contigo, Michael #KeepFighting (Continúa luchando)", publicó Ferrari en Twitter.

"Nos unimos a toda la familia de la F1 para enviar nuestros mejores deseos a Michael Schumacher con motivo de su 50 cumpleaños #KeepFightingMichael", se leía por su parte en la cuenta oficial de Twitter de la Fórmula 1.

