El panameño Ismael Díaz quisiera enfrentar a España en el Mundial

El delantero panameño Ismael Díaz, que milita en el Fabril, ya tiene a su rival favorito para que Panamá enfrente en el Mundial de Rusia 2018. Se trata de la campeona España, donde actualmente juega en el Campeonato B.

El ariete panameño anotó dos de los tres goles con el que Fabril venció al Atlético de Madrid B el pasado fin de semana.

Aquí puedes ver repetido el 3-0 del @Fabril_RCD y que supuso el doblete del panameño Ismael Díaz. ⚽️⚽️pic.twitter.com/kIv3wN8XIZ — RCD Fabril (@Fabril_RCD) 19 de noviembre de 2017

Díaz le comentó entre bromas a Radio Galega de España que “yo les digo que me va a tocar España y que vamos a ganar (risas). Ahora en serio, me felicitan por la oportunidad que me han dado en la selección”.

También dijo que ir al Mundial “era nuestro sueño, lo queríamos conseguir y lo conseguimos. Ahora viene el sorteo, donde estarán las mejores selecciones del mundo”.

En cuanto a su participación en la competencia española, comentó que “estamos en una buena posición, intentando no darle ventaja al primero. Todo el equipo está mentalizado sobre eso. Estamos en un gran momento, en una buena posición, pero podemos seguir escalando“.

Díaz, el hombre gol de Fabril y de Panamá, explicó que “sabemos que tenemos un buen equipo, con grandes jugadores y con compañeros que lo pudieron demostrar. Queremos volver a ser ese Fabril que arrancó con buen pie y vamos a darlo todo”.

Aquí podéis ver el 2-0 del @Fabril_RCD, obra de Ismael Díaz, con dedicatoria incluida a Panamá. ⚽️⚽️pic.twitter.com/gqBPvfFBEB — RCD Fabril (@Fabril_RCD) 19 de noviembre de 2017

El próximo fin de semana es el derbi contra el Celta B. “Desde que llegué había escuchado que el rival aquí era el Celta. Va a ser un partido muy bonito para nosotros y para ellos. El Celta está muy bien, que se imponga el mejor”, comentó en la nota.

"Los dos goles que ha marcado le dan algo más de motivación. Mis compañeros me asistieron muy bien, la mitad del gol es de ellos. Toca seguir adelante, pero es muy importante la victoria y mejorar”, agregó.

El delantero estuvo con Panamá en los últimos amistosos que realizó la selección.