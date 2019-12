Maradona confía en Messi, pide no lo culpen si Argentina es derrotada

BUENOS AIRES, Argentina. (REUTERS).- Lionel Messi jugará un gran Mundial y llevará lejos a la selección argentina de fútbol en Brasil, dijo Diego Maradona, quien pidió a sus compatriotas que no culpen al atacante del Barcelona si la albiceleste fracasa en su intento de levantar la Copa.

Maradona, quien llevó a Argentina a ganar el Mundial en 1986 y dirigió al equipo que llegó a cuartos de final en Sudáfrica 2010, confía ciegamente en lo que pueda hacer Messi este año.

“Lo único que puedo decir es que si no ganamos el Mundial no le echemos la culpa a Messi. Yo sé que Messi la va a romper (jugará muy bien), pero no le echemos la culpa a Messi”, dijo Maradona en un programa de la televisión argentina que conduce su hija Dalma.

Messi, que jugará su tercer Mundial, se encuentra en Barcelona después de realizar duros entrenamientos en Argentina para recuperarse de una lesión sufrida en noviembre del 2013 y que lo dejó afuera de los últimos partidos del año de su equipo y la selección.

El delantero es la figura excluyente de Argentina, que cuenta con un gran poderío en ataque por la presencia de Sergio Agüero y Gonzalo Higuain.

Argentina es cabeza de serie en el Grupo F del Mundial, en el que se medirá con Bosnia, Irán y Nigeria.