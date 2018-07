Nueva directiva de Fepafut escogerá al próximo técnico de La Sele

El técnico que guiará el camino de Panamá para la Copa del Mundo de Fútbol de Catar 2022 será escogido probablemente en los primeros meses de 2019.

Este escenario queda así luego de que el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Pedro Chaluja, confirmará que esta directiva no está en busca del sucesor de Hernán Darío Bolillo Gómez y que esto le corresponderá a los dirigentes que los sucedan a ellos.

"Esta junta directiva está por salir en diciembre y a nosotros no nos corresponde nombrar a un técnico para los próximos cuatro años; a mí me parece que no es apropiado que venga una nueva junta directiva y yo le deje nombrado un contrato con un nuevo técnico”, afirmó Chaluja, en una entrevista con TVN Noticias, este miércoles 25 de julio.

En diciembre próximo se estará eligiendo a una nueva directiva de la Fepafut, correspondiente al periodo 2019-2022.

El titular del ente rector del fútbol istmeño recalcó que no están buscando técnico ni conversando con ninguno "formalmente".

“El nuevo comité ejecutivo tendrá en su momento que ver cómo ellos van a hacer, tendrán su comisión de selecciones y definir cómo negocian con el nuevo técnico. Lo que sí nosotros le podemos dejar es mucha experiencia de cómo hacer la negociación y eso se va a dejar por escrito”, precisó.

Chaluja adelantó que el técnico panameño Gary Stempel será designado de forma interina para que esté al frente de la selección de cara a los partidos amistosos que hay en agenda; en septiembre contra Venezuela en el Rommel Fernández y en octubre ante Japón en tierras asiáticas.

Además, están programando un partido de despedida para la actual directiva, lo que será en el mes de noviembre.

Desde 2014 hasta julio de 2018, el equipo panameño estuvo dirigido por Bolillo Gómez, quien llevó a Panamá a su primer Mundial de la FIFA en la categoría absoluta, que fue en Rusia 2018.

Ahora el seleccionador colombiano fue confirmado para estar al frente de Ecuador.