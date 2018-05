Panameño Jaime Barría domina a los Orioles y se apunta su segunda victoria

El panameño Jaime Barría lució inmenso anoche en el montículo para guiar a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 12 carreras a 3 sobre los Orioles de Baltimore.

En su tercera salida en las mayores, Barría estuvo lanzando partido sin hit ni carrera hasta la sexta entrada cuando recibió el primer imparable, una vez retiró el episodio fue ovacionado por el público en el estadio.

El diestro capitalino en 6 episodios permitió cuatro imparables, dos carreras (todas limpias), concedió dos bases por bolas y ponchó a dos. Su efectividad quedó en 3.46.

Barría (2-1) , quien empezó en la categoría Triple A, ha lanzado en tres ocasiones con el equipo grande para reemplazar a algún tirador que está lesionado o necesita descanso.

“Creo que tiene mucho aplomo para un lanzador joven y ser una persona joven", dijo el mánager de Los Ángeles, Mike Scioscia.

"Todavía tiene que crecer mucho. Está viendo lo que es el monstruo: bateadores de Grandes Ligas, estadios de Grandes Ligas. Y está haciendo ajustes... sus acciones mejoran cada vez más, se vuelven más refinadas a medida que ha salido", agregó.

