Román Torres no descarta apelar la suspensión por dopaje

Román Torres, defensor panameño que milita en el Seattle Sounders, habló esta mañana en conferencia de prensa luego de ser notificado por la Major League Soccer (MLS) con una suspensión de 10 partidos por dar positivo en una sustancia que mejora el rendimiento.

“Me siento muy triste por esta noticia”, detalló Torres.

“A mis 33 años, con 15 años de carrera futbolística, nunca he tomado nada que va en contra de reglamento del fútbol. Siempre he respetado el juego limpio. Me siento triste por lo que significó para mi país, soy el capitán de la selección, me duele por mi fundación, por mi academia”, agregó el defensor de los Seattle Sounders en declaraciones a los medios, un día después de conocer la noticia.

“El pueblo panameño siempre me ha querido y estoy muy agradecido con ellos, han sido más los mensajes positivos que los negativos, amo a mi país y ellos me conocen”. Román Torres

Torres detalló que la MLS le notificó que había dado positivo durante un control de antidopaje en el mes de abril, pero que desconocía cuál fuera la sustancia específica.

La noticia de su positivo le fue anunciada en el mes de junio, en momentos previos a su debut con Panamá en la pasada Copa Oro de la Concacaf.

“Me dijeron que la sustancia era mínima y hablé con mi doctor y me dijo que estuviera tranquilo que muchos de los productos que compran los jugadores están contaminados en un 58%”, expresó el campeón de la MLS con los Sounders en 2016 y con cinco años de estar jugando en el fútbol estadounidense.

En cuanto a si tenía contemplado apelar la suspensión teniendo en cuenta que alega que fue debido a una sustancia contaminada, Torres indicó que es algo que no descarta y que en estos momentos su representante y su abogado están estudiando el caso.

Sounders defender Román Torres says he provided everything he was taking to officials when notified he tested positive for a banned substance. Torres says he wasn't told which substance caused the positive test in April. #KOMONewspic.twitter.com/1Mv9aBI7Qp — J.D. Williams (@TheTalentedMrJD) August 3, 2019

Al ser consultado sobre si había hablado con el técnico del club, Brian Schmetzer, el defensor panameño dijo que el entrenador le manifestó que estuviera tranquilo y que no dejará de trabajar durante los dos meses de baja.

“Ayer hablé con el técnico y me dijo que tuviera tranquilo que es un momento difícil para mí y el club por el rendimiento que venía teniendo, y me dijo que estos días me mantuviera trabajando, que no bajara el ritmo y que para los playoffs iban a contar conmigo”, explicó.

Torres venía de jugar 15 partidos en esta temporada, 11 como titular, luego de un flojo arranque a principios de año que lo mantuvo en el banco de suplentes.

Su año había ido de menos a más, incluso sus últimos partidos con los Sounders, que se encuentran en la segunda posición de la Conferencia del Oeste de la MLS, habían sido destacados a los medios por su entrenador.

También se le preguntó sobre su futuro en Seattle, ya que se encuentra en el último año de su contrato por dos temporadas y su respuesta fue que estaba a gusto con el club y que su intención es retirarse con los Sounders.

La conferencia de prensa fue reproducida por la cuenta de twitter @SportsPulso y tuvo una duración de casi 30 minutos, en la que mostraron a un Román sereno y dispuesto a contestar todas las preguntas de los reportes estadounidenses.

Se le consultó también sobre las reacciones en Panamá de la lamentable noticia y el apoyo que ha recibido por gran parte de la afición, a lo que respondió muy agradecido.

“El pueblo panameño siempre me ha querido y estoy muy agradecido con ellos, han sido más los mensajes positivos que los negativos, amo a mí país y ellos me conocen”.

COMUNICADO - APOYO A ROMÁN TORRES @romantorres05pic.twitter.com/wFBufn8Fpg — Asociación De Futbolistas De Panamá 🇵🇦 (@AFUTPA) August 3, 2019

Volviendo al comunicado de la MLS, la suspensión implica que Torres no podrá participar de los entrenamientos del Seattle ni tampoco podrá acercarse a las instalaciones del club.

La sanción se extiende hasta el 29 de septiembre, fecha en la que el panameño podrá regresar para enfrentarse a los San José Earthquakes de los panameños Aníbal Godoy y Harold Cummings.

La información aclara que el panameño podrá volver a entrenar con el club dos semanas antes de su regreso, es decir, a mediados del mes de septiembre.

La suspensión de Román también detalla una multa del 20% de su salario anual, que según el último comunicado de la Asociación de Jugadores es de 740 mil dólares. Es decir, estaríamos hablando de una multa de aproximadamente 148 mil dólares.

“Son cosas que Dios es el único que sabe por qué pasan y espero que esto pase lo más rápido posible y regresar más fuerte nunca”, puntualizó.