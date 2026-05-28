Adalberto Carrasquilla entrega camiseta al arzobispo Ulloa para el papa León XIV

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Selección de fútbol de Panamá recibió este 27 de mayo una bendición especial en la Catedral Basílica Santa María la Antigua antes de su participación en el Mundial 2026, en una jornada marcada por mensajes de unidad, fe y orgullo nacional.

El arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa bendijo este 27 de mayo a la Selección de fútbol de Panamá previo a su participación en el Mundial 2026, durante una ceremonia celebrada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

Durante su mensaje, el monseñor Ulloa destacó que el equipo nacional representa mucho más que fútbol para el país. “Hoy no llegan solamente como futbolistas. Llegan como el rostro de un pueblo entero que sueña con ustedes”, expresó el arzobispo.

Ulloa subrayó también que, aunque no todos profesen la misma fe, sí comparten la convicción de poner a Dios en el centro de sus vidas y caminar unidos por Panamá. “Hoy estamos aquí unidos, orando por nuestra selección y por nuestro país, porque cuando Panamá se une alrededor de un mismo sueño también aprende a reencontrarse como familia”, manifestó.

El líder de la Iglesia católica panameña afirmó además que la selección tiene la capacidad de despertar esperanza y fortalecer la unidad nacional en medio de las dificultades que enfrenta el país. “Cuando ustedes entran a la cancha, Panamá vuelve a abrazarse por encima de las diferencias”, señaló.

El monseñor Ulloa dijo que la selección nacional tiene la capacidad de despertar esperanza y unidad "en medio de las dificultades del país". Foto/Cortesía

Dirigiéndose directamente a los futbolistas, Ulloa agregó: “Ustedes llevan el nombre de Panamá, las esperanzas de miles de niños y el orgullo humilde de tantas familias que siguen creyendo que vale la pena luchar”.

Uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia ocurrió cuando el futbolista Adalberto Carrasquilla entregó al arzobispo un suéter oficial de la selección nacional para él y otro destinado al papa León XIV, detalló la información oficial divulgada por la Arquidiócesis de Panamá.

Ulloa anunció que hará entrega personalmente de la camiseta al Papa durante la visita ad limina que realizarán los obispos panameños al Vaticano el próximo mes de octubre.

El monseñor Ulloa dijo que la selección nacional tiene la capacidad de despertar esperanza y unidad "en medio de las dificultades del país". Foto/Cortesía

Más temprano, el presidente José Raúl Mulino entregó el pabellón nacional al jugador Erick Davis, uno de los capitanes del equipo, durante un acto celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas. “Clasificar por segunda vez a este torneo es de los mejores logros”, expresó Mulino durante el encuentro.

Mulino entrega el pabellón nacional a la selección de fútbol de Panamá. Cortesía/Presidencia de la República

En la ceremonia, el mandatario también entregó oficialmente el pasaporte panameño al seleccionador Thomas Christiansen.

Panamá disputará su segunda Copa del Mundo tras quedar ubicada en el Grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia.