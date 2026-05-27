Adalberto Carrasquilla rompe el silencio tras su lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante agradeció el apoyo de Panamá tras su lesión en la final de Liga MX y aseguró que trabajará para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

El panameño Adalberto Carrasquilla envió un mensaje de agradecimiento al país tras la lesión sufrida el pasado domingo en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, en la que los Pumas de la UNAM cayeron 1-2 ante Cruz Azul.

El volante, considerado una de las piezas clave de la selección de fútbol de Panamá, utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el respaldo recibido, en medio de la incertidumbre por su estado físico a pocas semanas de la Copa del Mundo 2026.

A través de sus redes sociales, Adalberto 'Coco' Carrasquilla, futbolista de la Selección de Panamá envió un mensaje de agradecimiento a su fanaticada y aseguró que confía en regresar al 100%.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/7UeCbiTYmv — La Prensa Panamá (@prensacom) May 27, 2026

“Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento. De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño”, manifestó Carrasquilla en su mensaje.

El jugador panameño Adalberto Carrasquilla, de Pumas, se lamenta tras sufrir una lesión en la final del fútbol mexicano. EFE

El mediocampista también destacó el significado que tiene para él representar al país en la próxima cita mundialista, luego de haber sido incluido este martes 26 de mayo en la convocatoria oficial del técnico Thomas Christiansen.

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“Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”, añadió.

Carrasquilla, líder del mediocampo por su visión de juego y capacidad para generar espacios, aseguró que trabajará para regresar en óptimas condiciones y aportar al equipo nacional en el torneo.

“Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100 % y llegar más fuertes que nunca”, concluyó.

Adalberto Carrasquilla intenta quitarse la marca de tres jugadores salvadoreños. Foto: Anel Asprilla

El estado físico del jugador será seguido de cerca por el cuerpo técnico de la selección, considerando su importancia dentro del esquema de Christiansen de cara al Mundial 2026.