Panamá, 27 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Selección de Panamá

    Adalberto Carrasquilla rompe el silencio tras su lesión

    El volante agradeció el apoyo de Panamá tras su lesión en la final de Liga MX y aseguró que trabajará para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

    Humberto Cornejo
    Adalberto Carrasquilla rompe el silencio tras su lesión
    Adalberto Carrasquilla no está teniendo su mejor partido; está bien marcado por Guatemala. Foto: Anel Acosta

    El panameño Adalberto Carrasquilla envió un mensaje de agradecimiento al país tras la lesión sufrida el pasado domingo en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, en la que los Pumas de la UNAM cayeron 1-2 ante Cruz Azul.

    +info

    Alberto Quintero tendrá su revancha mundialista: ‘No vengo solo a hacer grupo’Christiansen admite que la situación de Adalberto Carrasquilla es ‘incierta’Minuto a minuto: Panamá define su selección para el Mundial 2026

    El volante, considerado una de las piezas clave de la selección de fútbol de Panamá, utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el respaldo recibido, en medio de la incertidumbre por su estado físico a pocas semanas de la Copa del Mundo 2026.

    “Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento. De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño”, manifestó Carrasquilla en su mensaje.

    Adalberto Carrasquilla rompe el silencio tras su lesión
    El jugador panameño Adalberto Carrasquilla, de Pumas, se lamenta tras sufrir una lesión en la final del fútbol mexicano. EFE

    El mediocampista también destacó el significado que tiene para él representar al país en la próxima cita mundialista, luego de haber sido incluido este martes 26 de mayo en la convocatoria oficial del técnico Thomas Christiansen.

    Lea aquí: Los 26 de Panamá: Sorpresas, ausencias y reservas

    “Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”, añadió.

    Carrasquilla, líder del mediocampo por su visión de juego y capacidad para generar espacios, aseguró que trabajará para regresar en óptimas condiciones y aportar al equipo nacional en el torneo.

    “Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100 % y llegar más fuertes que nunca”, concluyó.

    Adalberto Carrasquilla rompe el silencio tras su lesión
    Adalberto Carrasquilla intenta quitarse la marca de tres jugadores salvadoreños. Foto: Anel Asprilla

    El estado físico del jugador será seguido de cerca por el cuerpo técnico de la selección, considerando su importancia dentro del esquema de Christiansen de cara al Mundial 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más
    • Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este martes 26 de mayo. Leer más
    • Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes. Leer más
    • Las propiedades de la rectora de la Unachi en David, Boquete y Marbella. Leer más
    • Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim. Leer más
    • Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX. Leer más
    • Renfe evaluará diseño del futuro puente sobre el Canal para el tren Panamá-David. Leer más