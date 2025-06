Aníbal Godoy: ‘Estamos preparados para cualquier selección’

Después de conocer a los rivales de la etapa decisiva en la eliminatoria mundialista, el capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, expresó que el objetivo es clasificar directo a la Copa del Mundo y que la clave será ganar los partidos en casa.

La Roja quedó como cabeza de serie en el grupo A y para obtener su boleto para Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrán que enfrentar a las selecciones de El Salvador, Guatemala y Surinam.

“Si queremos ir al Mundial había que enfrentar a cualquiera de los que estaban en el sorteo. Estamos preparados para cualquier selección, sabemos que nosotros nos hemos hecho fuerte en casa y creo que la clave será ganar en casa todos los partidos”, dijo Godoy en una entrevista por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) desde la concentración en la Copa Oro.

Los dirigidos por Thomas Christiansen harán su debut en septiembre contra Surinam, pero también tendrán que medirse al técnico Hernán Darío Gómez, cuando visiten en octubre a El Salvador.

“El profe por más que dejó mucho en Panamá, histórico en el país por esa clasificación, conoce a mucho de nuestro de jugadores, pero eso no será un impedimento, ya en el fútbol hay muchas maneras de verlo, hay video, hay de todo, scouting”, señaló Godoy, quien formó parte de la plantilla de Panamá que disputó el Mundial de Rusia 2018.

“Creo que por más que conozcas al rival o a los jugadores, siempre puedes tener esa opción de poder ganar los partidos. Entonces, creo que contento de verlo una vez más y sabiendo que nosotros podemos conseguir la clasificación como lo digo y lo repito una vez, en casa”, añadió.

El volante del San Diego FC dejó claro que la selección va por el pase directo a la Copa del Mundo y no ven el repechaje como una opción.

