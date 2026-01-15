Arranca el desafío: Panamá inicia su participación en el LAAC 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación panameña quedó lista para el inicio de la primera ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, que se pone en marcha este jueves en el Lima Golf Club, luego de completar una intensa y coordinada jornada de preparación el miércoles, marcada por el calor, el trabajo físico y el enfoque colectivo.

Los seis representantes panameños realizaron su última práctica en un solo grupo, en horas de la mañana, bajo temperaturas superiores a los 27 grados centígrados, una condición que puso a prueba la resistencia física y que obligó al equipo a manejar con cuidado las cargas de trabajo. La sesión incluyó nueve hoyos de práctica, ajustes técnicos y lectura de cancha, antes de una pausa al mediodía.

Raúl Carbonell subrayó que llegar en plenitud física será un factor determinante a lo largo de la semana. En ese sentido, el grupo retomó actividades tras el almuerzo con una segunda sesión de práctica ligera, complementada con trabajo de fisioterapia, pensando no solo en el debut del jueves, sino en la exigencia acumulada de un torneo que se juega a 72 hoyos.

Omar Tejeira con sus últimos ensayos en el green. LP/Guillermo Pineda

El inicio de la competencia tendrá protagonismo panameño desde temprano. El debutante Juan Pablo Motta será el primer nacional en salir al campo, cuando arranque desde el tee del hoyo 1 a las 7:11 a.m. Minutos después, a las 7:44 a.m., será el turno de Miguel Ordóñez, quien saldrá desde el tee 10 y hará historia al convertirse en el único golfista en participar en todas las ediciones del LAAC desde su creación en 2014. Ordóñez llega además con un rol adicional, al formar parte de los cuatro entrenadores que integran la LAAC Academy, programa estrenado el año pasado en Casa de Campo, República Dominicana.

Luego del mediodía entrarán en acción Lucca González, Samuel Durán, Raúl Carbonell y Omar Tejeira, en horarios que coinciden con el inicio de la transmisión internacional, programada para las 2:00 p.m., lo que permitirá que el cierre de la jornada panameña tenga amplia visibilidad.

La marca del Campeonato Latinoamericano Amateur en exhibición al atardecer antes del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se jugará en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el domingo 11 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

El LAAC, impulsado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, reúne en esta edición a 108 golfistas de 29 países. El torneo se disputa bajo el formato stroke play, con un corte a los 50 mejores y empates tras las primeras 36 hoyos. El Lima Golf Club se jugará como par 70, con una extensión de 6,804 yardas, en un recorrido que premia la precisión y la toma de decisiones.

SIGUE LA COBERTURA DE LA PRENSA DESDE LIMA, PERÚ EN EL LATIN AMERICAN CHAMPIONSHIP 2026