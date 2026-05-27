Así es la imagen oficial de Panamá para la Copa del Mundo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los jugadores y el cuerpo técnico estuvo esta tarde en las esclusas del Canal de Panamá, en un acto cargado de identidad y simbolismo nacional.

La selección de Panamá realizó la tarde de este miércoles 27 de mayo su foto oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un escenario emblemático como lo son las esclusas del Canal de Panamá, específicamente en el tercer juego de esclusas en Cocolí.

La imagen reúne a los 26 jugadores convocados junto a su cuerpo técnico, reflejando a una generación que representará al país en la máxima cita del fútbol mundial, en un entorno cargado de simbolismo e identidad nacional.

En el video presentado por la Federación Panameña de Fútbol se pudo observar a jugadores como Roderick Miller, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Cristian Martínez, Ismael Díaz, Erick Davis y Alberto Quintero descendiendo del autobús para posar con traje, camisa y corbata azul oscuro.

Entre los presentes también se encontraba Ricaurte Vásquez, administrador del Canal, quien acompañó a la delegación en este momento histórico.

El acto se produjo un día después del anuncio de la convocatoria oficial para la Copa del Mundo 2026, donde Panamá integrará el Grupo L junto con Inglaterra, Croacia y Ghana.