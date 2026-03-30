Béisbol: imponen sanciones tras incidentes en el partido Veraguas–Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La federación impuso una suspensión de cuatro años a Juan Aizprúa y sanciones con partidos a otros jugadores y técnicos tras la trifulca entre Veraguas y Los Santos.

La Federación Panameña de Béisbol, a través de su Comisión Técnica y Sancionadora, anunció las sanciones definitivas tras los incidentes de violencia registrados en el partido entre Veraguas y Los Santos, disputado el pasado sábado 28 de marzo en el estadio Roberto Hernández, de la ciudad de Las Tablas.

Como medida principal, el organismo disciplinario impuso una suspensión de cuatro años al jugador de Veraguas Juan Aizprúa, en apego a lo establecido en el artículo 84, acápite I del reglamento vigente.

Cabe mencionar que este lunes un juez de garantías ordenó la detención provisional de Juan Aizprúa, imputado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Yeison Austin.

Además, el director del equipo veragüense, Abdiel Ramos, recibió una sanción de 15 juegos de suspensión.

En cuanto a los jugadores, la comisión determinó suspensiones de cuatro partidos para varios peloteros de ambas novenas. Por el conjunto de Veraguas fueron sancionados: Erick Murdock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reyna.

Por parte de Los Santos, las sanciones recaen sobre Ismael Velasco y Yeison Austin, quienes también deberán cumplir cuatro juegos de suspensión.