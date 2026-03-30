Panamá, 30 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Béisbol: imponen sanciones tras incidentes en el partido Veraguas–Los Santos

    La federación impuso una suspensión de cuatro años a Juan Aizprúa y sanciones con partidos a otros jugadores y técnicos tras la trifulca entre Veraguas y Los Santos.

    Humberto Cornejo
    Béisbol: imponen sanciones tras incidentes en el partido Veraguas–Los Santos
    Momento en que iniciaba el altercado entre los dos equipos. Foto: Tomada de deportesypuntop

    La Federación Panameña de Béisbol, a través de su Comisión Técnica y Sancionadora, anunció las sanciones definitivas tras los incidentes de violencia registrados en el partido entre Veraguas y Los Santos, disputado el pasado sábado 28 de marzo en el estadio Roberto Hernández, de la ciudad de Las Tablas.

    +info

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    Como medida principal, el organismo disciplinario impuso una suspensión de cuatro años al jugador de Veraguas Juan Aizprúa, en apego a lo establecido en el artículo 84, acápite I del reglamento vigente.

    Cabe mencionar que este lunes un juez de garantías ordenó la detención provisional de Juan Aizprúa, imputado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Yeison Austin.

    Además, el director del equipo veragüense, Abdiel Ramos, recibió una sanción de 15 juegos de suspensión.

    En cuanto a los jugadores, la comisión determinó suspensiones de cuatro partidos para varios peloteros de ambas novenas. Por el conjunto de Veraguas fueron sancionados: Erick Murdock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reyna.

    Por parte de Los Santos, las sanciones recaen sobre Ismael Velasco y Yeison Austin, quienes también deberán cumplir cuatro juegos de suspensión.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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