Benatia dimite como director deportivo del Marsella y agrava la crisis del club

Solo cuatro días después de la salida del entrenador italiano Roberto de Zerbi, Medhi Benatia anunció este domingo su dimisión como director deportivo del Olympique de Marsella (OM), que no levanta cabeza desde su eliminación en Liga de Campeones y la goleada que le propinó en Liga el PSG (5-0).

En un comunicado colgado en la redes sociales, Benatia lamentó no haber logrado “tranquilizar el ambiente alrededor del grupo” en medio “de las crispaciones en torno a la dirección” del club, presidido por el español Pablo Longoria y propiedad multimillonario estadounidese Frank McCourt.

El antiguo internacional marroquí y ex de la Juventus y el Bayern de Múnich había tomado la decisión el pasado 9 de febrero, aunque solo la hizo pública seis días más tarde. Benatia era director deportivo desde enero de 2025.

El anuncio de dimisión sucede cuando el OM ha vuelto a tropezar, esta vez en Liga y en su estadio del Vélodrome, ante el Estrasburgo, que logró empatar en el descuento un partido que perdía por 2-0.

Durante el encuentro, una parte de la grada se retiró en gesto de protesta por la gestión del club.

El OM, campeón de Europa en 1993, es cuarto del campeonato francés y está en los cuartos de final de la Copa de Francia, en los que se enfrente al Toulouse del español Carles Martínez Novell.