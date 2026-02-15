Panamá, 15 de febrero del 2026

    Fútbol

    Benatia dimite como director deportivo del Marsella y agrava la crisis del club

    El anuncio de dimisión sucede cuando el OM ha vuelto a tropezar, esta vez en Liga y en su estadio del Vélodrome ante el Estrasburgo, luego de la salida de su técnico Roberto de Zerbi y el panameño Michael Amir Murillo.

    EFE
    El antiguo internacional marroquí y ex de la Juventus y el Bayern de Múnich había tomado la decisión el pasado 9 de febrero, aunque solo la hizo pública seis días más tarde. Benatia era director deportivo desde enero de 2025. Foto tomada de redes sociales.

    Solo cuatro días después de la salida del entrenador italiano Roberto de Zerbi, Medhi Benatia anunció este domingo su dimisión como director deportivo del Olympique de Marsella (OM), que no levanta cabeza desde su eliminación en Liga de Campeones y la goleada que le propinó en Liga el PSG (5-0).

    +info

    Murillo sonríe en Estambul; De Zerbi vive un final amargo en Marsella

    En un comunicado colgado en la redes sociales, Benatia lamentó no haber logrado “tranquilizar el ambiente alrededor del grupo” en medio “de las crispaciones en torno a la dirección” del club, presidido por el español Pablo Longoria y propiedad multimillonario estadounidese Frank McCourt.

    El antiguo internacional marroquí y ex de la Juventus y el Bayern de Múnich había tomado la decisión el pasado 9 de febrero, aunque solo la hizo pública seis días más tarde. Benatia era director deportivo desde enero de 2025.

    El anuncio de dimisión sucede cuando el OM ha vuelto a tropezar, esta vez en Liga y en su estadio del Vélodrome, ante el Estrasburgo, que logró empatar en el descuento un partido que perdía por 2-0.

    Lea también: Sin Murillo y De Zerbi, el Marsella no pasa del empate

    Durante el encuentro, una parte de la grada se retiró en gesto de protesta por la gestión del club.

    El OM, campeón de Europa en 1993, es cuarto del campeonato francés y está en los cuartos de final de la Copa de Francia, en los que se enfrente al Toulouse del español Carles Martínez Novell.

    EFE

    Agencia de noticias

