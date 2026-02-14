Sin Murillo y De Zerbi, el Marsella no pasa del empate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Olympique de Marsella empató 2-2 ante el Racing de Estrasburgo en el debut del interino Jacques Abardonado, dejando escapar una ventaja de dos goles en el Vélodrome. El resultado mantiene al Marsella cuarto en la Ligue 1, aún en pelea por un cupo a la Champions League.

En el primer partido con el técnico interino Jacques Abardonado al mando, el golpeado Olympique de Marsella firmó un amargo empate 2-2 ante el Racing de Estrasburgo en la jornada 22 de la Ligue 1, disputada en el estadio Vélodrome.

Tras la salida del D.T. Roberto De Zerbi durante la semana, luego de los malos resultados recientes, y la situación incómoda que representó la partida del lateral panameño Michael Amir Murillo, al equipo francés le convenía una buena actuación para cambiar el ambiente en torno al club.

Sin embargo, dejó escapar una ventaja cómoda que había conseguido en el marcador con goles de Mason Greenwood (14’) y Amine Gouiri (47’), frente a un Strasbourg que llegaba con dos derrotas consecutivas y ocupaba la séptima posición de la tabla con 31 unidades.

Para el conjunto de Estrasburgo anotaron Sebastian Nanasi (73’) y Joaquín Panichelli (90+7’).

Con este resultado, el Olympique de Marsella se mantiene en el cuarto lugar con 40 puntos, dos menos que el Olympique de Lyon en la lucha por el último cupo de clasificación directa a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

El siguiente partido del Marsella será el viernes 20 de febrero ante el Brest, a las 2:45 p.m.