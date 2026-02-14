Panamá, 14 de febrero del 2026

    Fútbol

    Sin Murillo y De Zerbi, el Marsella no pasa del empate

    El Olympique de Marsella empató 2-2 ante el Racing de Estrasburgo en el debut del interino Jacques Abardonado, dejando escapar una ventaja de dos goles en el Vélodrome. El resultado mantiene al Marsella cuarto en la Ligue 1, aún en pelea por un cupo a la Champions League.

    Carlos Vidal Endara
    Sin Murillo y De Zerbi, el Marsella no pasa del empate
    Acción del partido entre el Olympique de Marsella y el Estrasburgo este sábado 14 de febrero. Foto: Olympique de Marsella

    En el primer partido con el técnico interino Jacques Abardonado al mando, el golpeado Olympique de Marsella firmó un amargo empate 2-2 ante el Racing de Estrasburgo en la jornada 22 de la Ligue 1, disputada en el estadio Vélodrome.

    Murillo sonríe en Estambul; De Zerbi vive un final amargo en Marsella

    Tras la salida del D.T. Roberto De Zerbi durante la semana, luego de los malos resultados recientes, y la situación incómoda que representó la partida del lateral panameño Michael Amir Murillo, al equipo francés le convenía una buena actuación para cambiar el ambiente en torno al club.

    Lea también: Michael Amir Murillo y el Beşiktaş se miden este domingo al Başakşehir en la Superliga turca: ¿Dónde ver el juego?

    Sin embargo, dejó escapar una ventaja cómoda que había conseguido en el marcador con goles de Mason Greenwood (14’) y Amine Gouiri (47’), frente a un Strasbourg que llegaba con dos derrotas consecutivas y ocupaba la séptima posición de la tabla con 31 unidades.

    Para el conjunto de Estrasburgo anotaron Sebastian Nanasi (73’) y Joaquín Panichelli (90+7’).

    Con este resultado, el Olympique de Marsella se mantiene en el cuarto lugar con 40 puntos, dos menos que el Olympique de Lyon en la lucha por el último cupo de clasificación directa a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

    El siguiente partido del Marsella será el viernes 20 de febrero ante el Brest, a las 2:45 p.m.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


