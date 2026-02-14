Michael Amir Murillo y el Beşiktaş se miden este domingo al Başakşehir en la Superliga turca: ¿Dónde ver el juego?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño entrenó junto al equipo esta semana y estará disponible para el juego.

Este domingo 15 de febrero saldrá al campo el Beşiktaş de Michael Amir Murillo, que enfrentará al Başakşehir en la jornada 22 de la Superliga de Turquía. El partido comenzará a las 12:00 p.m.

El panameño buscará seguir ganándose un puesto con su nuevo club. Foto: Besiktas.

Michael Amir Murillo busca seguir sumando minutos

El defensor panameño, quien se incorporó la semana pasada a la plantilla luego de su salida forzosa del Olympique de Marsella, entrenó con el equipo a lo largo de la semana.

Estará disponible para este encuentro, en el que buscará seguir demostrando su potencial ante su nuevo técnico, el turco Sergen Yalçın.

Rams Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. 🦅 pic.twitter.com/RzxNyUpehO — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 11, 2026

¿Dónde se puede ver el partido?

La transmisión del partido será en vivo a través de la plataforma Disney+.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

El Beşiktaş, que viene de empatar 2-2 ante el Alanyaspor la semana pasada en el debut de Murillo, se mantiene en el quinto lugar de la tabla de la liga turca con 57 puntos. Precisamente detrás se ubica su rival de esta jornada, el Başakşehir, en el sexto puesto con 33 unidades. Este último venció en la fecha anterior 2-1 al Eyupspor.

El siguiente partido del Beşiktaş será contra el Göztepe el domingo 22 de febrero a las 12:00 p.m.