Panamá, 14 de febrero del 2026

    Fútbol

    Michael Amir Murillo y el Beşiktaş se miden este domingo al Başakşehir en la Superliga turca: ¿Dónde ver el juego?

    El defensor panameño entrenó junto al equipo esta semana y estará disponible para el juego.

    Carlos Vidal Endara
    El defensor panameño en entrenamiento junto a sus compañeros esta semana. Foto tomada de redes sociales @Besiktas

    Este domingo 15 de febrero saldrá al campo el Beşiktaş de Michael Amir Murillo, que enfrentará al Başakşehir en la jornada 22 de la Superliga de Turquía. El partido comenzará a las 12:00 p.m.

    El panameño buscará seguir ganándose un puesto con su nuevo club. Foto: Besiktas.

    Michael Amir Murillo busca seguir sumando minutos

    El defensor panameño, quien se incorporó la semana pasada a la plantilla luego de su salida forzosa del Olympique de Marsella, entrenó con el equipo a lo largo de la semana.

    Estará disponible para este encuentro, en el que buscará seguir demostrando su potencial ante su nuevo técnico, el turco Sergen Yalçın.

    ¿Dónde se puede ver el partido?

    La transmisión del partido será en vivo a través de la plataforma Disney+.

    ¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

    El Beşiktaş, que viene de empatar 2-2 ante el Alanyaspor la semana pasada en el debut de Murillo, se mantiene en el quinto lugar de la tabla de la liga turca con 57 puntos. Precisamente detrás se ubica su rival de esta jornada, el Başakşehir, en el sexto puesto con 33 unidades. Este último venció en la fecha anterior 2-1 al Eyupspor.

    El siguiente partido del Beşiktaş será contra el Göztepe el domingo 22 de febrero a las 12:00 p.m.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


