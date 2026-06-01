Christiansen valoró enfrentar a un rival de élite y sus exigentes características

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de La Roja identificó la necesidad de adaptarse a la velocidad, intensidad y fuerza de Brasil de cara a la Copa del Mundo.

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, valoró el rendimiento de su equipo más allá de la derrota del domingo por 6-2 frente a Brasil en el estadio Maracaná, destacando el compromiso del grupo y el aprendizaje que deja enfrentar a un rival de máxima exigencia.

El estratega reconoció que el conjunto istmeño se midió a un equipo con mayor velocidad, intensidad y calidad técnica, características que normalmente identifican a Panamá, pero que en esta ocasión fueron superadas por la escuadra sudamericana.

“Hice un ejemplo con el aspecto físico, que Panamá tiene jugadores potentes, físicamente fuertes, pero hay que competir los partidos y en los choques tienes que saber cómo entrar y de qué manera para salir victorioso y son cosas que hay que aprender, cosas que se pueden trabajar”, expresó Christiansen, en conferencia de prensa, quien destacó especialmente lo mostrado durante la primera mitad, donde Panamá logró competir y ejecutar aspectos tácticos importantes.

“Tenemos 18 días para el primer partido contra Ghana. En aspectos tácticos, por supuesto, en el segundo tiempo, tenemos que mejorar. Pero en general estoy contento con lo que vi y este aprendizaje es lo más importante”, afirmó.

Danilo (c) de Brasil disputa un balón con Cristian Martínez. EFE/ André Coelho

El entrenador también se refirió a una de las variantes tácticas probadas en el encuentro, al ubicar a Édgar Yoel Bárcenas como volante de primera línea, una posición poco habitual para el jugador.

“Justamente a Yoel lo quería ver activo, le quería ver en esa demarcación, porque ya ha jugado en otras ocasiones por ahí. Pero ya que tenemos de momento esa baja hasta que se recupere Adalberto Carrasquilla y también Aníbal Godoy, que está todavía por incorporarse al grupo, le quería ver para darnos una opción más en esa posición”, explicó Christiansen.

“Hubo esa pérdida suya al principio, pero bueno, tenemos que aprender, tenemos que corregir y es lo más importante ahora”, añadió.

Bruno Guimaraes marca al panameño Ismael Díaz. EFE/ André Coelho

Panamá continuará su preparación este miércoles 3 de junio, cuando reciba a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, en lo que será su despedida ante la afición antes del viaje final. Posteriormente, el equipo cerrará su calendario de amistosos el 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en San Luis, Estados Unidos.

El conjunto canalero debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 17 de junio ante Ghana, en el BMO Field de Toronto, con la misión de llegar en su mejor versión a la máxima cita del fútbol mundial.