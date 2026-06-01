Córdoba y Andrade reconocen errores en la derrota ante Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los defensores panameños analizaron la derrota en el Maracaná y destacaron la necesidad de corregir errores de cara al Mundial 2026.

Los defensores José Córdoba y Andrés Andrade, dos de los pilares del equipo dirigido por Thomas Christiansen, coincidieron en la necesidad de aprender del resultado ante Brasil y evitar repetir los errores ante rivales de alto nivel como los que enfrentarán en el torneo, donde Panamá compartirá grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra.

Las declaraciones de Córdoba y Andrade surgen tras la derrota del domingo por 6-2 ante Brasil, en el Maracaná, en la que consideran que es momento de analizar lo ocurrido y corregir de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“El partido nos queda de analizar. Sabemos que Brasil son los campeones en este tipo de torneos y se respeta. Creo que queda seguir trabajando, un partido de aprendizaje. Tenemos mucho qué trabajar", dijo Córdoba, quien viene de terminar una buena campaña con el Norwich.

“Somos Panamá, no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos comparar con Brasil, estamos a años luz de ellos. Toca pensar en nosotros y seguir avanzando. Sabemos la calidad de jugadores que tienen. Fue un partido amistoso, queda mirar nuestros errores, porque nos queda seguir mejorando", añadió.

José Córdoba marca al volante Bruno Guimarães. EFE/ Antonio Lacerda

Por su parte, Andrade puso el foco en lo mostrado durante el primer tiempo y en la necesidad de corregir lo ocurrido tras el descanso.

“Todos nos quedamos con el primer tiempo. Tuvimos bastante el control del balón, que nos había pedido el profe. Todos sabemos lo que nos pasó en el segundo tiempo, tenemos que mejorar los errores porque a esta altura y con estas selecciones nos cuesta caro", manifestó Andrade, quien obtuvo un doblete con el LASK Linz de Austria, al ganar la Liga y el torneo de Copa.

“Tenemos días para trabajarlo para mejorar y nos enfocaremos en eso. Trataremos de sacar las cosas positivas que nos van a ayudar en el Mundial“, agregó.

César Blackman tuvo un buen partido por la banda izquierda. EFE/ André Coelho

Tras este compromiso, Panamá continuará con su preparación cuando reciba el miércoles 3 de junio a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, antes de cerrar su calendario de amistosos el 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en San Luis.

El conjunto canalero hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 17 de junio frente a Ghana, en el BMO Field de Toronto, en un grupo que exigirá su mejor versión desde el inicio.