Panamá, 13 de junio del 2026
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    Béisbol

    Daniel Espino cumple el sueño y está listo para debutar con Cleveland

    El panameño fue llamado por los Guardianes de Cleveland. El panameño superó cirugías y momentos difíciles para cumplir su sueño.

    Humberto Cornejo

    El joven lanzador panameño Daniel Espino está a las puertas de cumplir uno de los mayores sueños en el béisbol profesional, luego de ser llamado por los Guardianes de Cleveland al equipo de Grandes Ligas, en una noticia que marca un nuevo capítulo en su carrera y en la historia del béisbol istmeño.

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    De debutar en los próximos días, Espino se convertiría en el panameño número 82 en alcanzar las Grandes Ligas, consolidando su nombre entre los representantes del país en el mejor béisbol del mundo.

    El ascenso del derecho de 25 años llega tras un largo camino de esfuerzo, marcado por la perseverancia y la superación de múltiples adversidades, especialmente luego de someterse a dos cirugías en su hombro derecho, que pusieron en duda su regreso al alto nivel.

    La noticia de su llamado fue un momento profundamente emotivo. Tras un partido con el equipo Triple-A Columbus, el mánager Andy Tracy lo apartó para comunicarle que finalmente daría el salto a las Grandes Ligas, una meta que durante años pareció lejana.

    “Lloré mucho. Han sido un par de días muy emotivos”, dijo Espino en una entrevista a MLB, quien estará disponible en el bullpen este fin de semana.

    “La gratitud que siento es indescriptible. Para mí, es una victoria de equipo”.

    Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2019 por Cleveland, Espino llegó a ser considerado uno de los mejores prospectos del béisbol, alcanzando el puesto número 16 en el ranking general de MLB Pipeline en 2022. Sin embargo, las lesiones lo obligaron a detener su progresión, pasando gran parte de 2023 y 2024 en rehabilitación, mientras enfrentaba también momentos difíciles fuera del terreno, como la pérdida de su padre en noviembre de 2023.

    A pesar de ello, el panameño nunca dejó de luchar, apoyado por su familia y por la organización de Cleveland, que mantuvo su confianza en él durante todo el proceso.

    “El hecho de que pueda sentarme aquí y hablar con ustedes [los periodistas] habla por sí solo”, dijo Espino, “y demuestra cómo todos en la directiva creyeron en mí durante esos momentos”.

    Espino regresó a la acción en septiembre del año pasado y, tras una pretemporada completa, inició la campaña con Columbus, donde fue adaptándose a un nuevo rol como relevista. En ese proceso, registró una efectividad de 5.30, con 29 ponches en 18.2 entradas lanzadas, mientras afinaba su condición física y su desempeño en distintas situaciones de juego.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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