El LAAC 2026 se citará en Lima con 106 golfistas: Panamá entre los países con más clasificados

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El golf amateur de la región abrirá el calendario deportivo del próximo año con una cita muy esperada. El Latin America Amateur Championship (LAAC) celebrará su edición 2026 en Lima Golf Club, del 15 al 18 de enero, marcando el debut del torneo en Perú desde su creación en 2014.

La competencia, impulsada por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, nació para fomentar el crecimiento del golf aficionado en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Tras su décimo aniversario celebrado en 2025, el campeonato continúa ampliando fronteras y elevando su nivel competitivo.

Son 106 golfistas confirmados en el field, provenientes de 29 países. Entre ellos destacan seis panameños, ubicando a Panamá entre las naciones con mayor representación junto a otras seis delegaciones que también presentarán seis jugadores.

Los panameños que estarán en Lima son Raúl Carbonell (236 ranking mundial), Samuel Durán (642), Lucca González (669), Juan Pablo Motta (670), Miguel Ordoñez (499) y Omar Tejeira (116), el mejor ubicado del grupo según el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Omar Tejeira, Miguel Ordóñez y Raúl Carbonell representaron a Panamá en el World Amateur Team Championships 2025. LP/Jancarlo Mendoza

Miguel Ordoñez, director de Pandeportes y octavo clasificado en el LAAC 2017, apunta a convertirse en 2026 en el único golfista que ha participado en las once ediciones del torneo.

El nivel de esta edición presenta un salto significativo. Diez jugadores inscritos figuran dentro del Top-100 del ranking amateur mundial, el doble de los que compitieron en la edición anterior, disputada en Pilar Golf (Buenos Aires). Para los organizadores, el incremento de calidad es un signo claro de la evolución del campeonato.

En conferencia de prensa, Mark Lawrie, Director Regional de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, señaló: “Nos augura un gran éxito en la próxima edición. No hay mucho que agregar cuando uno dice Lima Golf: es un club tradicional, donde la historia se ha hecho presente con tantos eventos amateurs de nuestra región. Con muchísimo placer vamos a Lima, a disfrutar de una gran experiencia”.

Consultado sobre el balance luego de diez ediciones, indicó: “A mí lo que me interesa es ver que los segundos cincuenta jugadores se acerquen más a los primeros cincuenta. Ha habido una mejoría más que ostensible en estos diez años. Percibimos dos cosas: que los rankings mejoren y que el campeonato empuje hacia arriba para que tengamos un power ranking más fuerte mirando hacia el futuro. El campeonato está donde queremos que esté. Los jugadores organizan su año alrededor de cuándo, dónde y qué tipo de cancha se juega el LAAC. Estamos felices con la evolución, pero convencidos de que el techo no se ha tocado”.

Sobre las sedes, Lawrie afirmó: “Cada sede ha tenido cosas buenas y otras objetables. Le ponemos tanto cuidado a la preparación y a la selección que no hemos tenido una sede mala. Se ha ofrecido variedad en los campos y no hay sedes mejores o peores: hay sedes distintas. Somos una región rica en buena calidad de campos de golf, logística y organización. Me quedo muy tranquilo con estos diez años”.

Mark Lawrie es director de R&A para Latinoamérica y el Caribe desde 2014. LP/Elysée Fernández

La llegada del torneo a Lima también supone una meta cumplida. Perú iba a ser sede en 2021, pero el campeonato se suspendió por la pandemia. En 2024 volvió a presentarse, aunque el evento se disputó en Santa María Golf Club, en Ciudad de Panamá. Con dos ediciones celebradas en suelo panameño, el país es el segundo en recibir más de una sede, solo detrás de República Dominicana, que ha albergado tres.

El recorrido del LAAC suma dos ediciones en Panamá y Argentina, además de visitas a Chile, Puerto Rico y México. La undécima edición en Lima abre un nuevo capítulo para el torneo más importante del golf amateur latinoamericano, con seis panameños listos para competir desde el primer golpe.