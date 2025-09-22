En vivo: La gala del Balón de Oro 2025, novedades y la última hora en París

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

¡Llegó el gran día! El mundo del fútbol se detiene este lunes 22 de septiembre con la esperada gala del Balón de Oro 2025 en el majestuoso Teatro Châtelet de París. Las luces, la alfombra roja y las estrellas del deporte rey se reúnen en una noche que promete emociones, sorpresas y un nuevo capítulo en la historia de este galardón que distingue al mejor futbolista del planeta.

Desde ya, todas las miradas están puestas en los favoritos: Ousmane Dembélé, que lideró al PSG a lo más alto de Europa; Kylian Mbappé, con su bota de oro con el Real Madrid; y el joven prodigio Lamine Yamal, llamado a marcar época.

Te preguntamos:

¿Quién crees que será el ganador del @ballondor 2025?https://t.co/LUe4eiSnr7 — La Prensa Panamá (@prensacom) September 22, 2025

Acompáñanos en este live blog para seguir minuto a minuto cada detalle de la ceremonia, desde la llegada de las figuras hasta el momento cumbre en que se conozca al nuevo rey del fútbol mundial:

Los últimos seis nombres en aparecer en el Top 30 del Balón de Oro 2025 ya fueron anunciados, completando la expectativa inicial de la gala en París. Se trata de Michael Olise (Bayern Múnich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Virgil Van Dijk (Liverpool), Declan Rice (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City) y Denzel Dumfries (Inter de Milán), además del español Fabián Ruiz (PSG). Ranked at the 26th place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @ErlingHaaland@ManCity@nff_landslag#ballondor pic.twitter.com/rt9NVdf57q — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025 La sorpresa de este tramo la protagonizó el delantero noruego Haaland, quien en 2024 terminó en la quinta posición de la votación y en esta edición descendió hasta el puesto 26, un reflejo de la irregular campaña del Manchester City y del bajón goleador de su máxima figura.

El argentino Alexis Mac Allister al puesto 22. El volante del Liverpool se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo, desempeñando un papel clave en la consecución de la Premier League. Sus siete goles y seis asistencias no hacen justicia a la gran temporada del ex jugador de Boca Juniors. Ranked at the 22nd place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Alexis Mac Allister@LFC@Argentina#ballondor pic.twitter.com/StaGc4QxWg — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

La increíble temporada 2024-25 de Serhou Guirassy le ha valido el puesto 21 en la votación del Balón de Oro. El delantero guineano fue letal para el Borussia Dortmund, compitiendo con Harry Kane por ser el máximo goleador de la Bundesliga. Ranked at the 21st place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @Guirassy_19@BVB@fgfofficiel#ballondor pic.twitter.com/kVJ2FguJs4 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025 Su gran desempeño se extendió a la Champions League, donde compartió el título de máximo goleador con Raphinha del Barcelona, anotando la impresionante cifra de 13 goles en 14 partidos.

Lautaro Martínez se sitúa en el puesto 20 de la lista. El delantero argentino ha tenido una temporada notable, dejando su huella en el Inter de Milán. Ranked at the 20th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Lautaro Martinez@Inter@Argentina#ballondor pic.twitter.com/PKiapNFxA3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025 Durante la campaña, Martínez superó los 18 goles del brasileño Adriano, como el máximo goleador histórico del club en la Champions League. Sus estadísticas: 24 goles y 7 asistencias en 53 partidos oficiales. Tras haber quedado en la 7ª posición el año pasado, Martínez se mantiene entre los mejores del mundo.

João Neves ocupa el puesto 19 tras un año excepcional. Fue un pilar en la mitad de la cancha del París Saint-Germain, campeón de Europa. Su gran temporada se completó con el título de la Nations League con Portugal, donde jugó junto a otros nominados como Vitinha y Nuno Mendes. Su inclusión en esta lista es un reflejo de su gran ascenso. Ranked at the 19th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Joao Neves@PSG_inside@selecaoportugal#ballondor pic.twitter.com/eP9dvWur52 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Scott McTominay entra en la lista del Balón de Oro en el puesto 18. En su primera temporada en Italia, el centrocampista escocés fue una pieza clave para que su equipo ganara el título de la Serie A. Su impacto fue inmediato, aportando 12 goles y 4 asistencias en 34 partidos de liga. Su rendimiento excepcional le valió el reconocimiento como el mejor jugador de la temporada 2024-25 de la Serie A. Ranked at the 18th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Scott McTominay@sscnapoli@ScotlandNT#ballondor pic.twitter.com/vVCfYCuY6Y — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Robert Lewandowski ha regresado al top del fútbol mundial, escalando hasta el puesto 17 de la clasificación del Balón de Oro. El delantero polaco ha tenido una temporada excepcional, demostrando su increíble olfato goleador al marcar 42 goles en 52 partidos. Sus anotaciones fueron clave para que el Barcelona consiguiera el doblete de Liga y Copa del Rey. Ranked at the 17th place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @lewy_official@FCBarcelona@LaczyNasPilka#ballondor pic.twitter.com/r1WHE0PDEA — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Vinícius Júnior se sitúa en el puesto 16 de la lista, un puesto que algunos considerarán bajo tras su gran temporada. El brasileño demostró su versatilidad con 22 goles y 19 asistencias en 58 partidos. A pesar de haber quedado en un polémico segundo puesto en la gala del año pasado, Vinícius se llevó el premio The Best que otorga la FIFA. Ranked at the 16th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Vinicius Jr.@realmadrid@CBF_Futebol#ballondor pic.twitter.com/s4VO6LbI5e — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El sueco Viktor Gyökeres (15º) fue una máquina de hacer goles, anotando un asombroso total de 53 dianas en la temporada 2024-25. Su rendimiento fue especialmente letal en la Primeira Liga, donde marcó 39 goles en solo 33 partidos, liderando al Sporting a la conquista del título. Ranked at the 15th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Viktor Gyökeres@SportingCP@Arsenal@svenskfotboll#ballondor pic.twitter.com/1bcThT03gv — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Désiré Doué, la joven promesa francesa, se ubica en el puesto 14 de la clasificación. Con tan solo 20 años, el mediocampista del Paris Saint-Germain ha tenido un impacto notable, culminando su primera temporada con el club de la mejor manera. Doué fue clave en la final de la Champions League, anotando un doblete en la goleada de su equipo sobre el Inter. Ranked at the 14th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!



Désiré Doué@PSG_inside@equipedefrance#ballondor pic.twitter.com/UbqfmByRPB — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Harry Kane finalmente rompió su “maldición” de no ganar títulos, logrando la Bundesliga en la jornada 32. El inglés anotó 26 goles en 31 partidos de liga. Su impacto también se sintió en la Champions League, donde anotó 11 goles. Ranked at the 13rd place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @HKane@FCBayern@England#ballondor pic.twitter.com/pAoRtzpTF6 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Fabrizio Romano reporta que el presidente del París Saint-Germain no dirá presente en la gala. Nueve futbolistas del campeón de Europa aparecen en el Top 30 del Balón de Oro. 🚨🇫🇷 Nasser Al Khelaifi will be present at Ballon d’Or ceremony tonight. 🌕✨ pic.twitter.com/3psaxJgH4t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2025