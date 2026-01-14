LAAC 2026: El crecimiento de Samuel Durán se pone a prueba en Lima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño de 19 años afrontará en Lima su tercera participación en el Latin America Amateur Championship

Samuel Durán volverá a competir en el Latin America Amateur Championship (LAAC), que se disputará del 15 al 18 de enero en el Lima Golf Club, en lo que será su tercera aparición en el torneo más importante del golf amateur de la región.

A sus 19 años, el panameño llega con una combinación interesante para su edad: experiencia a nivel universitario en Estados Unidos, presencia en eventos profesionales y antecedentes positivos dentro del propio LAAC.

Durán es actualmente estudiante en la Universidad de Clemson, donde forma parte del roster de los Clemson Tigers, uno de los programas más competitivos del golf universitario estadounidense. Desde allí ha continuado su desarrollo técnico y físico, enfrentando campos exigentes y un calendario de alto nivel competitivo.

El 2025 fue un año clave en su progresión. Ganó un torneo válido para el Ranking Mundial de Golf Amateur en Panamá, finalizó tercero en el U.S. Kids Golf Panama Invitational y compitió en el U.S. Junior Amateur en Texas, uno de los campeonatos juveniles más exigentes del mundo.

Además, sumó experiencia de primer nivel al participar en el Panama Championship del Korn Ferry Tour tanto en 2023 como en 2025, enfrentándose a jugadores profesionales en un entorno de máxima presión.

En el LAAC, Durán ya sabe lo que es responder. En su debut en 2024, logró superar el corte, un paso importante dentro de un torneo donde el margen de error es mínimo y el field reúne a los mejores amateurs de Latinoamérica.

“Mucho orgullo representar a mi país”, resumió Durán al hablar de lo que significa volver a vestir los colores de Panamá en el LAAC 2026. En cuanto a la preparación, fue directo y pragmático: “La misma preparación para cada torneo, más que todo que mi cuerpo esté listo”.

En lo competitivo, el objetivo personal y colectivo se funden en una sola idea.

“Tener un buen torneo y dejar la bandera en alto todos”, expresó, destacando el sentido de equipo dentro de una delegación panameña que buscará nuevamente llevar a varios jugadores al fin de semana.

Desde el punto de vista técnico, Durán identifica avances claros en su juego durante el último año.

“Paciencia en el campo y tiros de salida”, señaló, dos aspectos determinantes en un recorrido como el Lima Golf Club, donde la precisión desde el tee y la toma de decisiones suelen marcar diferencias.

Sobre el campo peruano, el panameño no duda en subrayar la necesidad de inteligencia táctica.

“Hay que jugar muy inteligente el campo. Centro de fairways y greens”, apuntó, una receta clásica pero indispensable en un par 70 que castiga los errores y premia la consistencia.

En cuanto al nivel del torneo, Durán mantiene una postura clara y madura. “Lo mismo que los otros años. Uno se tiene que enfocar en su juego, no en el de los demás”, afirmó, dejando en claro que su enfoque en Lima estará puesto en la ejecución propia más que en el contexto externo.