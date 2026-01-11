LAAC 2026: Lucca González llega a Lima tras un año intenso en Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lucca González es una de las promesas del golf panameño

Lucca González llegará al Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 en Lima, Perú, con un perfil distinto al que mostró en su debut hace 12 meses en Pilar Golf Club en Buenos Aires.

El panameño, el más joven de los seis representantes del país, disputará por segunda vez el torneo más importante del golf amateur latinoamericano, decidido a transformar la experiencia adquirida en Argentina en una plataforma para competir con mayor solidez.

Su primera incursión en el campeonato, en 2025, fue exigente. En suelo argentino no logró superar el corte tras firmar rondas de 79 y 76 golpes, para un total de +11, un resultado que dejó lecciones claras sobre la dureza del field y la importancia del control mental en un evento de esta magnitud.

Desde entonces, González no se ha detenido. Durante 2025, logró Top-10 en torneos del Ranking Mundial de Golf Amateur en Panamá, Guatemala y Belice, confirmando una progresión sostenida en escenarios competitivos.

“El LAAC 2026 es un torneo de gran magnitud en el cual me siento bastante orgulloso de nuevamente poder representar mi bandera”, afirmó González, quien ha apostado por una preparación de largo aliento.

Desde febrero de 2025 entrena en Argentina junto a su equipo de coaches, acumulando “bastantes horas de entrenamiento físico, mental y mucha técnica” con la mira puesta específicamente en esta cita continental.

Su enfoque para Lima no está atado a números cerrados, sino a la entrega total.

“Espero poder dar mi 100%. Es un deporte que no siempre es justo, pero con saber que lo di todo y se compitió hasta el final me sentiría contento”, expresó.

Lucca González buscará superar por primera vez el corte en el LAAC. Cortesía

Al mismo tiempo, no esconde la ambición colectiva: “Espero que sea el primer año en el que un panameño pueda ganar el torneo, sería un gran logro para nosotros”.

En lo técnico, González identifica dos áreas de progreso claras en el último año: el juego corto y el driver. “Estoy trabajando muchísimo en mi juego corto y cada día lo veo más fino, al igual que el driver”, explicó, consciente de que en torneos de este nivel los detalles alrededor del green y la consistencia desde el tee suelen marcar la diferencia.

El Lima Golf Club exigirá una lectura estratégica fina. Para el joven panameño, la clave será el equilibrio entre agresividad y control.

“Es una cancha que te da, pero también te puede quitar golpes. Hay que ser agresivo en los hoyos fáciles y conservador en los más complicados”, señaló, anticipando un reto donde la paciencia será tan importante como la ejecución.

Sobre el nivel del campeonato, González habla desde la experiencia reciente. En 2025 compitió en múltiples ocasiones contra golfistas de alto calibre en la región, varios de ellos presentes ahora en el LAAC.

“El nivel siempre es lo mejor de Latinoamérica. El campeón de este torneo será el que menos errores cometa mentalmente y el que más paciencia tenga durante cada ronda”, concluyó, en una definición que resume con precisión el desafío que le espera en Lima.