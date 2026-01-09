Panamá, 09 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Golf

    LAAC 2026: Omar Tejeira define el primer objetivo de Panamá en el Lima Golf Club

    El golfista panameño disputará en Lima su quinta edición del Latin America Amateur Championship

    Guillermo Pineda G.
    LAAC 2026: Omar Tejeira define el primer objetivo de Panamá en el Lima Golf Club
    Omar Tejeira debutó en el LAAC disputado en Casa de Campo en La Romana en 2022. Cortesía

    Omar Tejeira asumirá en Lima, Perú, un rol protagónico dentro de la delegación panameña que competirá en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, no solo por su trayectoria, sino por llegar como el mejor posicionado del grupo en el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

    El golfista panameño, ubicado en el puesto 116 del mundo, encabezará una expedición que también integran Raúl Carbonell (236), Miguel Ordóñez (499), Samuel Durán (642), Lucca González (669) y Juan Pablo Motta (670).

    Con 35 años, Tejeira disputará su quinta participación consecutiva en el campeonato, consolidado como una de las cartas más sólidas del país en el máximo escenario del golf amateur latinoamericano. Su presencia en Lima está respaldada por un 2025 particularmente productivo, en el que ganó cinco torneos válidos para el Ranking Mundial de Golf Amateur en Panamá, además de competir en el U.S. Amateur en California y representar al país en el Eisenhower Trophy (WATC) en Singapur, junto a Carbonell y Ordóñez.

    “Representar a Panamá en el Latin America Amateur Championship 2026 es un honor enorme y un motivo de gran orgullo. Esta será mi quinta participación en este torneo, el evento amateur más importante de Latinoamérica, y cada edición la vivo con la misma responsabilidad y entusiasmo”, expresó Tejeira, quien destacó una preparación sostenida basada en competencia constante, trabajo físico y muchas horas de práctica en Panamá.

    El enfoque del experimentado golfista no se limita a lo individual. Desde su perspectiva, uno de los grandes retos —y objetivos— de los panameños será lograr superar el corte y llegue al fin de semana en competencia.

    “Como cualquier competidor, uno siempre aspira a ganar, pero entendemos el nivel y la exigencia del torneo. El objetivo es competir día a día y dar lo mejor en cada ronda. Como delegación, sería un gran logro que todos pasemos el corte”, subrayó.

    En lo personal, Tejeira no oculta su ambición competitiva. “Llegar al último día con la oportunidad de pelear el torneo sería un resultado increíble”, afirmó, consciente de que el LAAC exige consistencia, paciencia y una lectura fina del momento competitivo.

    LAAC 2026: Omar Tejeira define el primer objetivo de Panamá en el Lima Golf Club
    Omar Tejeira ocupa el puesto 116 del ranking mundial del golf amateur. Cortesía

    Sus antecedentes en el campeonato refuerzan ese optimismo. En la edición de 2022 en República Dominicana, finalizó en la posición 22 con tarjetas de 73, 75, 76 y 68 para un acumulado de +4. Un año después, en Puerto Rico 2023, firmó rondas de 75, 70, 71 y 71 para un total de -1, resultado que lo ubicó en el puesto 26, una de las mejores actuaciones panameñas recientes en el certamen.

    Tejeira llega a Lima con un perfil técnico más completo que en ediciones anteriores.

    “Definitivamente el juego corto y la fortaleza mental han mejorado. He madurado como golfista, entendiendo mejor mis virtudes y mis limitaciones. Esa claridad mental me permite tomar mejores decisiones y rendir mejor en momentos clave”, explicó.

    El Lima Golf Club no representa una incógnita para él. Por el contrario, es un campo que conoce bien y donde se siente cómodo.

    “Es un campo angosto, con muchos árboles y greens exigentes, que premia la consistencia desde el tee y la paciencia. La estrategia será jugar con inteligencia, ser preciso y saber esperar el momento correcto para atacar”, señaló, destacando además su afinidad con la ciudad.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero. Leer más
    • Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más