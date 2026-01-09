LAAC 2026: Omar Tejeira define el primer objetivo de Panamá en el Lima Golf Club

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Omar Tejeira asumirá en Lima, Perú, un rol protagónico dentro de la delegación panameña que competirá en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, no solo por su trayectoria, sino por llegar como el mejor posicionado del grupo en el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

El golfista panameño, ubicado en el puesto 116 del mundo, encabezará una expedición que también integran Raúl Carbonell (236), Miguel Ordóñez (499), Samuel Durán (642), Lucca González (669) y Juan Pablo Motta (670).

Con 35 años, Tejeira disputará su quinta participación consecutiva en el campeonato, consolidado como una de las cartas más sólidas del país en el máximo escenario del golf amateur latinoamericano. Su presencia en Lima está respaldada por un 2025 particularmente productivo, en el que ganó cinco torneos válidos para el Ranking Mundial de Golf Amateur en Panamá, además de competir en el U.S. Amateur en California y representar al país en el Eisenhower Trophy (WATC) en Singapur, junto a Carbonell y Ordóñez.

“Representar a Panamá en el Latin America Amateur Championship 2026 es un honor enorme y un motivo de gran orgullo. Esta será mi quinta participación en este torneo, el evento amateur más importante de Latinoamérica, y cada edición la vivo con la misma responsabilidad y entusiasmo”, expresó Tejeira, quien destacó una preparación sostenida basada en competencia constante, trabajo físico y muchas horas de práctica en Panamá.

El enfoque del experimentado golfista no se limita a lo individual. Desde su perspectiva, uno de los grandes retos —y objetivos— de los panameños será lograr superar el corte y llegue al fin de semana en competencia.

“Como cualquier competidor, uno siempre aspira a ganar, pero entendemos el nivel y la exigencia del torneo. El objetivo es competir día a día y dar lo mejor en cada ronda. Como delegación, sería un gran logro que todos pasemos el corte”, subrayó.

En lo personal, Tejeira no oculta su ambición competitiva. “Llegar al último día con la oportunidad de pelear el torneo sería un resultado increíble”, afirmó, consciente de que el LAAC exige consistencia, paciencia y una lectura fina del momento competitivo.

Omar Tejeira ocupa el puesto 116 del ranking mundial del golf amateur. Cortesía

Sus antecedentes en el campeonato refuerzan ese optimismo. En la edición de 2022 en República Dominicana, finalizó en la posición 22 con tarjetas de 73, 75, 76 y 68 para un acumulado de +4. Un año después, en Puerto Rico 2023, firmó rondas de 75, 70, 71 y 71 para un total de -1, resultado que lo ubicó en el puesto 26, una de las mejores actuaciones panameñas recientes en el certamen.

Tejeira llega a Lima con un perfil técnico más completo que en ediciones anteriores.

“Definitivamente el juego corto y la fortaleza mental han mejorado. He madurado como golfista, entendiendo mejor mis virtudes y mis limitaciones. Esa claridad mental me permite tomar mejores decisiones y rendir mejor en momentos clave”, explicó.

El Lima Golf Club no representa una incógnita para él. Por el contrario, es un campo que conoce bien y donde se siente cómodo.

“Es un campo angosto, con muchos árboles y greens exigentes, que premia la consistencia desde el tee y la paciencia. La estrategia será jugar con inteligencia, ser preciso y saber esperar el momento correcto para atacar”, señaló, destacando además su afinidad con la ciudad.