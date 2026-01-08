LAAC 2026: Raúl Carbonell afronta su séptima participación con experiencia, madurez y una mentalidad renovada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carbonell está respaldado por una sólida temporada previa, ajustes clave en su juego y el peso de una trayectoria que lo consolida como uno de los referentes del golf amateur del país

El golfista Raúl Carbonell volverá a representar a Panamá en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, torneo que se disputará en el Lima Golf Club y que marcará la séptima participación del jugador istmeño en el campeonato más prestigioso del golf amateur de la región.

Carbonell, de 26 años de edad, debutó en el LAAC en 2016 y desde entonces ha construido una relación constante con el torneo, al punto de encadenar su cuarta participación consecutiva. Su mejor actuación llegó en la edición de 2023, celebrada en Puerto Rico, donde finalizó en la posición 34 con un total de 289 golpes tras cuatro rondas, cerrando el campeonato con +1.

La edición 2026 encuentra a Carbonell en un momento de madurez deportiva. Durante 2025, el panameño ganó tres torneos válidos para el Ranking Mundial de Golf Amateur (WAGR) en Panamá, entre ellos el Panama City Classic y el Coronado Amateur Open, resultados que reforzaron su estatus competitivo a nivel regional y respaldan su presencia en Lima.

A nivel internacional, su hoja de vida incluye dos participaciones en el Eisenhower Trophy (World Amateur Team Championship) representando a Panamá: primero en Francia 2022 y más recientemente en octubre pasado en Singapur, junto a Omar Tejeira y Miguel Ordóñez.

Raúl Carbonell debutó en 2016 en el LAAC disputado en Casa de Campo, La Romana en República Dominicana. Cortesía

“El LAAC es el torneo más importante y representativo del año. Representar a mi país por séptima vez en este prestigioso torneo es un honor, ya que invita solamente a los mejores jugadores de la región latinoamericana. Formar parte de este selecto grupo me llena de orgullo y llevar la bandera conmigo más aún”, expresó Carbonell a La Prensa.

De cara a Lima, el enfoque del panameño será distinto al de años anteriores. Lejos de plantearse objetivos numéricos o posiciones específicas, su prioridad estará en la ejecución y el disfrute del proceso competitivo.

“Este año voy con una mentalidad nueva a Perú. No quiero darme metas de resultados o números. Quiero que mi juego hable por sí mismo y disfrutar cada momento de esta semana, que es muy especial”, explicó.

Uno de los puntos claves en su evolución reciente ha sido el trabajo técnico.

En septiembre del año pasado realizó un cambio importante en su bolsa, incorporando un nuevo putter, una decisión que tuvo impacto inmediato en una de las áreas que él mismo reconoce como históricamente más exigentes de su juego.

“Me ha ayudado bastante a mejorar el putt, que era la parte más débil de mi juego en años pasados. Junto a eso, he trabajado mucho el juego corto, que también ha sido un desafío”, detalló.

Carbonell conoce el escenario limeño. Ya jugó el Lima Golf Club en 2016 durante el Sudamericano Amateur, una referencia que considera valiosa para la planificación estratégica.

“Es un gran campo que exige precisión desde el tee. Estar en el fairway va a ser crucial para pegar greens y darme chances de birdie. La estrategia la terminaré de definir en los días de práctica”, apuntó.

Sobre el nivel del torneo, el panameño no tiene dudas: “Este torneo solo invita a los mejores jugadores de la región. Es un field que hay que respetar porque todos son muy experimentados. Es un honor estar entre los 108 participantes. Es el torneo que cada jugador marca en su calendario todos los años para jugar o clasificar”.