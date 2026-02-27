Los Ángeles 2028: el gran objetivo del surf panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los buenos resultados del surf panameño en el 2025 invitan a soñar con ver a Panamá representada en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El 2025 marcó un hito en el surf panameño. Solo en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, la delegación de Panamá (13 representantes) logró 9 medallas (5 de oro, 2 de plata y 2 de bronce), alcanzando por primera vez el primer puesto en el medallero de surf de los Juegos.

Panamá también obtuvo 4 medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: oro para Verónica Correa y plata para Edwin Núñez en bodyboard, bronce para Kai Gale Grani en shortboard y plata en SUP Race.

Estos resultados son clave para el crecimiento del deporte local, tomando en cuenta la cercanía de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la posibilidad de que el país tenga representación en surf.

Agustín Cedeño (oro en la categoría Longboard en los Centroamericanos 2025) se convirtió en el primer panameño en lograr el título de campeón en su categoría del ALAS Global Tour 2025, circuito de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS), reconocido como uno de los principales semilleros del surf profesional en Latinoamérica.

Agustín Cedeño logró el campeonato continental del ALAS Global Tour 2025 en la categoría Longboard. Foto: Comité Olímpico de Panamá

Cedeño, quien siguió los pasos de otros atletas panameños como Tao Rodríguez (2021, junior sub-18), Kai Gale Grani (2022, junior sub-18) y Jean Carlos González (2024, open masculino), quienes se coronaron campeones continentales en el circuito ALAS, habló sobre los retos del año pasado y sus metas para este 2026.

“Mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero gracias a Dios se lograron las metas. Algunas no estaban planeadas, pero estoy contento de que se hayan dado”, afirmó Cedeño, quien adelantó que su principal objetivo este año es asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Mientras tanto, continúa su preparación de cara a la clasificatoria para el Tour Mundial en Virginia, Estados Unidos, en mayo.

Una de las figuras más emblemáticas del surf panameño, Samantha Alonso, quien se destaca en la disciplina de tabla corta pero logró subir al podio en Guatemala con bronce en la categoría Bodyboard Prone, también fijó como objetivo para este 2026 clasificar a los Panamericanos del próximo año en Lima. Con esa meta en la mira, busca realizar un buen papel en el campeonato panamericano en mayo.

Samantha Alonso logró medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en la categoría Bodyboard Prone. Foto: Comité Olímpico de Panamá

“El 2026 es un año bastante importante, ya que iniciamos el ciclo olímpico”, afirmó la atleta panameña, reforzando el objetivo de lograr que surfistas panameños representen al país en los Juegos Olímpicos de 2028.