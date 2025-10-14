Panamá, 14 de octubre del 2025

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Surinam en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Humberto Cornejo
    14 oct 2025 - 09:16 PM
    La selección de Panamá viene de derrotar 1-0 a El Salvador, en el estadio Cuscatlán. Foto: Anel Asprilla

    La Selección de Panamá afronta este martes 14 de octubre un partido crucial en su camino hacia el Mundial 2026, cuando reciba a Surinam, en el estadio Rommel Fernández desde las 8:00 p.m.

    Este compromiso representa el cuarto encuentro de la eliminatoria y tiene un valor doble, ya que el ganador se adueñará del primer lugar del grupo y asegurará su clasificación directa a la próxima cita mundialista, con dos jornadas aún por disputar.

    La Roja, dirigida por Thomas Christiansen, llega con confianza tras vencer 1-0 de visita a El Salvador el pasado viernes, mientras que Surinam igualó sobre la hora 1-1 en su viaje a Guatemala.

