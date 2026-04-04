Panamá, 06 de abril del 2026

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    NFL

    Movimientos clave marcan el rumbo de la próxima temporada de la NFL

    El ‘offseason’ de la NFL ya marca el rumbo hacia 2026, con más de $2.3 billones comprometidos en la primera semana de agencia libre y múltiples movimientos clave en toda la liga.

    Carlos Vidal Endara
    Movimientos clave marcan el rumbo de la próxima temporada de la NFL
    El QB Kyler Murray es uno de los jugadores más visibles que tendrá un equipo nuevo la próxima temporada. Foto: Arizona Cardinals

    El carrusel de jugadores y equipos durante el offseason de la NFL empieza a dar los primeros pantallazos de lo que será la próxima temporada.

    Los 32 equipos de la liga ya han avanzado en su proceso de reestructuración de plantillas, asegurando rápidamente la firma de algunos de los jugadores más cotizados desde que abrió el periodo de agencia libre el pasado 11 de marzo. En total, $2.3 billones de dólares fueron comprometidos solo en la primera semana de fichajes.

    El jugador de raíces panameñas Jaylinn Hawkins es uno de los muchos que cambiaron de equipo. El safety pasará a jugar para los Baltimore Ravens, firmando un contrato de dos años y $10 millones, luego de haber llegado al pasado Super Bowl con los New England Patriots.

    Lea también: Ravens refuerzan su secundaria con la firma del safety Jaylinn Hawkins

    Recordando que aún falta el draft de jugadores universitarios, programado para finales de este mes (del 23 al 25 de abril), donde el panorama de la mayoría de los equipos se aclarará aún más, vale la pena recapitular algunos de los fichajes que más impacto podrían causar en la campaña 2026:

    Tyler Linderbaum

    Firma por tres años y $80 millones con Las Vegas Raiders.

    Con la llegada por el draft de un nuevo quarterback, el novato Fernando Mendoza; la importancia de contar con un sólido protector en la línea ofensiva era crucial, y los Raiders lo logran con esta adquisición.

    Kyler Murray

    Firma por un año y $1.3 millones con los Minnesota Vikings.

    Luego de ver cómo su antiguo mariscal Sam Darnold ganó el campeonato con otro equipo, los Vikings se blindan este año al incorporar, por una fracción del costo, a un Murray que puede ser sumamente disruptivo y que buscará demostrar sus capacidades.

    Malik Willis

    Firma por tres años y $67.5 millones con los Miami Dolphins.

    Comenzando prácticamente desde cero tras la era de la dupla Mike McDaniel - Tua Tagovailoa, Miami apostará por Malik Willis, un jugador al que muchos han descartado luego de su inicio fallido con los Tennessee Titans.

    Willis se trasladó a Green Bay, donde pasó algunos años refinando sus habilidades, y ahora buscará redirigir su carrera con los Dolphins.

    Trey Hendrickson

    Firma por cuatro años y $112 millones con los Baltimore Ravens.

    En uno de los giros más dramáticos de este offseason, los Ravens se retractaron a última hora de un acuerdo con Las Vegas para adquirir al defensivo estrella Maxx Crosby, citando un examen médico fallido que ha causado controversia en toda la liga.

    Terminaron optando por firmar a Hendrickson sin tener que enviar selecciones del draft a cambio, logrando igualmente incorporar a un jugador de alto impacto para reforzar su defensa.

    Mike Evans

    Firma por tres años y $42.5 millones con los San Francisco 49ers.

    Uno de los receptores más consistentes de la última década, Evans se trasladará a California para intentar sumar otro anillo de campeón, esta vez junto a Brock Purdy y Christian McCaffrey, tras una carrera memorable con Tampa que lo sitúa entre los mejores en la historia de la franquicia.

    Kenneth Walker III

    Firma por tres años y $42.5 millones con los Kansas City Chiefs.

    El MVP del pasado Super Bowl con Seattle se mudará a Arrowhead Stadium para intentar llevar a los Chiefs nuevamente a la cima, luego de una temporada para el olvido en la que no clasificaron a playoffs y Patrick Mahomes sufrió una grave lesión en la rodilla.

    Temporada 2026

    El siguiente paso para los equipos será el draft en la ciudad de Pittsburgh, que comenzará el jueves 21 de abril y terminará el sábado 23. Tras esta etapa de incorporación de nuevos jugadores, iniciarán los programas de acondicionamiento y los minicampamentos de todos los equipos.

    Estos se desarrollarán entre mayo y junio para luego dar paso al inicio del training camp a finales de julio. Allí comenzará la verdadera competencia por los limitados puestos disponibles, cuando los equipos definan sus rosters de cara al inicio de la temporada el 9 de septiembre.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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