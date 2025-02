Mulino pide investigar el costo del nuevo estadio Mariano Bula de Colón

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves 13 de febrero que le pidió al director del Instituto Panameño de Deportes, Miguel Ordóñez, que acuda al Ministerio Público para que se inicie una investigación por el costo que tendrá el nuevo estadio Roberto Mariano Bula de Colón.

“He pedido al director de Pandeportes que curse esta información al Ministerio Público para que inicie la investigación de rigor”, afirmó Mulino, quien dijo que la obra costará $33.7 millones, luego de que el costo original era de $15.9 millones.

“Una obra más que representa un atraco durante los últimos 10 años a los fondos públicos y espero que no quede en más papeleo, porque esto no puede seguir pasando”, afirmó, quien agregó que “el procurador, con sus fiscales, adopte las medidas ejemplares para que sirva de cuna para los actuales y futuros funcionarios, que hacen de la contratación pública un negocio y no un servicio para retribuirle al Estado”.

Mulino afirmó que con $33 millones se pudieron hacer dos estadios más y que se atrasaron en 10 años.

El mandatario dijo que la próxima semana, con una nueva empresa, se retomarán los trabajos para terminar la obra deportiva.