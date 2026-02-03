Panamá, 03 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Olímpicos

    Panamá buscará su boleto a Los Ángeles 2028 en el debut olímpico del flag football

    Serán seis naciones las que competirán en las categorías masculina y femenina, sumando 12 equipos en total que viajarán a los Juegos Olímpicos.

    Carlos Vidal Endara
    Panamá buscará su boleto a Los Ángeles 2028 en el debut olímpico del flag football
    La selección masculina de flag football ganó medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. LP / Elysée Fernández.

    A dos años y medio del inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag football se estrenará como disciplina olímpica, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la metodología de clasificación para el torneo inaugural.

    +info

    Panamá se consagra campeón en ‘Flag Football’ y en ‘Esports’ con medallas de oro

    Serán seis naciones las que competirán en las categorías masculina y femenina, sumando 12 equipos en total que viajarán a los Juegos Olímpicos. Estados Unidos clasificará automáticamente en ambas categorías por su condición de país anfitrión, por lo que quedarán cinco cupos disponibles.

    Dos plazas se otorgarán a los finalistas de los Mundiales de Düsseldorf, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto. Panamá competirá en el Grupo D, junto a Italia, Francia y Gran Bretaña.

    Lea también: Confirmados los rivales de Panamá en el Mundial de Flag Football 2026 en Alemania

    Los tres boletos restantes se definirán mediante un torneo de 10 equipos, conformado por los dos finalistas de cada campeonato continental (América, Asia, África, Oceanía y Europa) de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF). Esta competencia está prevista para la primavera o el verano de 2028 y terminará de definir a los 12 países que participarán en los Juegos Olímpicos.

    Panamá se ha consolidado como una potencia regional en este deporte, tras ganar recientemente medallas de oro en ambas categorías en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, celebrados en octubre del año pasado. El equipo tendrá su primera oportunidad de clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos con una buena actuación en los Mundiales de Düsseldorf.

    Panamá buscará su boleto a Los Ángeles 2028 en el debut olímpico del flag football
    Atletas panameñas muestran con orgullo sus preseas doradas. Foto: Carlos Vidal

    Otros deportes que formarán parte de la cita olímpica por primera vez en Los Ángeles 2026 son el lacrosse (versión Sixes), el béisbol-softbol, el squash y el críquet (formato Twenty20).

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más
    • Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más
    • Inician trabajos preliminares para la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España. Leer más