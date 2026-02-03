Panamá buscará su boleto a Los Ángeles 2028 en el debut olímpico del flag football

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A dos años y medio del inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag football se estrenará como disciplina olímpica, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la metodología de clasificación para el torneo inaugural.

Serán seis naciones las que competirán en las categorías masculina y femenina, sumando 12 equipos en total que viajarán a los Juegos Olímpicos. Estados Unidos clasificará automáticamente en ambas categorías por su condición de país anfitrión, por lo que quedarán cinco cupos disponibles.

Dos plazas se otorgarán a los finalistas de los Mundiales de Düsseldorf, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto. Panamá competirá en el Grupo D, junto a Italia, Francia y Gran Bretaña.

Los tres boletos restantes se definirán mediante un torneo de 10 equipos, conformado por los dos finalistas de cada campeonato continental (América, Asia, África, Oceanía y Europa) de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF). Esta competencia está prevista para la primavera o el verano de 2028 y terminará de definir a los 12 países que participarán en los Juegos Olímpicos.

Panamá se ha consolidado como una potencia regional en este deporte, tras ganar recientemente medallas de oro en ambas categorías en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, celebrados en octubre del año pasado. El equipo tendrá su primera oportunidad de clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos con una buena actuación en los Mundiales de Düsseldorf.

Atletas panameñas muestran con orgullo sus preseas doradas. Foto: Carlos Vidal

Otros deportes que formarán parte de la cita olímpica por primera vez en Los Ángeles 2026 son el lacrosse (versión Sixes), el béisbol-softbol, el squash y el críquet (formato Twenty20).