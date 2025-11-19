Panamá celebra en las calles su clasificación al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá amaneció este miércoles en modo celebración.

La selección nacional de fútbol selló su clasificación directa al Mundial 2026 tras derrotar 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, resultado que desató una fiesta que se extendió por todo el país.

En ciudad de Panamá, una caravana con los jugadores y el cuerpo técnico recorrió varias avenidas de la capital, acompañada por miles de fanáticos que salieron a las calles con banderas, camisetas y tambores.

La Sele desata euforia en Panamá tras su clasificación directa a la Copa Mundial 2026. LP Elysée Fernández

Desde balcones, automóviles y distintas esquinas se escuchaba el coro de “¡Vamos Panamá!”, mientras los altavoces reproducían la canción Patria del cantautor panameño Rubén Blades y otros temas emblemáticos de “La Sele”.

El ambiente de celebración también se sintió con fuerza en el interior del país, donde se registraron concentraciones espontáneas en plazas, parques y avenidas principales.

Familias completas, grupos de amigos y jóvenes se unieron para festejar con orgullo un logro que vuelve a poner a Panamá entre los grandes de la Concacaf.

Las celebraciones se prolongaron hasta altas horas de la noche del martes y la madrugada del miércoles, en una jornada cargada de emoción, patriotismo y un sentimiento compartido: la ilusión de volver a vivir un Mundial.

