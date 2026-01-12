Panamá desembarca en Lima con seis cartas y dos ilusiones en juego en el LAAC 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Latin America Amateur Championship se celebrará por primera vez en Perú del 15 al 18 de enero en el histórico Lima Golf Club, con 108 jugadores de 29 países y una delegación panameña que combina experiencia, juventud y una ambición colectiva muy definida.

El Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026) abrirá un nuevo capítulo en la historia del golf aficionado de la región cuando tenga su estreno en Perú, del 15 al 18 de enero, en el Lima Golf Club, uno de los campos más antiguos del país andino.

Fundado en 1924 y rediseñado en 2018 por la firma Mackenzie & Ebert, el club limeño es un recorrido de estilo parkland, rodeado de edificios de gran altura, que ya ha sido sede de eventos como la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America .

El campo se jugará como par 70 con una longitud de 6,804 yardas , una combinación que exigirá precisión y estrategia.

El scorecard presenta una ida y una vuelta de 35 golpes, con dos pares 5 en los primeros nueve hoyos (1 y 2) y uno más en el 12, que con sus 570 yardas será el más largo del recorrido.

Lima Golf Club en Perú. Cortesía

Los pares 3 del 4, 7, 9, 11 y 13, varios de ellos por encima de las 160 yardas, pondrán a prueba la calidad de los hierros y el control desde el tee, mientras que hoyos como el 17 (par 4 de 500 yardas) y el 18 (463 yardas) anticipan cierres exigentes en cada ronda .

El campeonato, creado en 2014 por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, se disputa a 72 hoyos stroke play con un corte a los 50 mejores y empates después de 36 hoyos.

El campeón no solo levantará la medalla de oro, sino que recibirá una invitación al Masters 2026 y exenciones para The 154th Open en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills, además de plazas en los principales campeonatos amateurs del calendario .

En ese escenario se presentará una de las delegaciones más numerosas del torneo: Panamá, con seis golfistas entre los 108 jugadores de 29 países.

Los panameños que competirán en Lima son Omar Tejeira (116 del mundo), Raúl Carbonell (236), Miguel Ordóñez (499), Samuel Durán (642), Lucca González (669) y Juan Pablo Motta (670), único debutante del grupo.

Lucca González debutó hace un año atrás en el Latin American Championship. Cortesía

Juan Pablo Motta será el panameño debutante en el LAAC. Cortesía

Samuel Durán llega al torneo con 19 años de edad. Cortesía

La historia panameña en el LAAC tiene un punto alto claro: Miguel Ordóñez fue octavo en 2017, la mejor actuación del país en diez ediciones. El propio Ordóñez apunta ahora a un hecho inédito, ya que en Lima se convertirá en el único golfista latinoamericano presente en las once ediciones del torneo.

A su lado estará un Omar Tejeira que llega como el mejor rankeado del grupo y con un antecedente contundente: en 2023 firmó -1 en Puerto Rico y ha superado el corte en sus últimas cuatro participaciones consecutivas.

El mensaje del golf panameño es doble y muy claro. Por un lado, Tejeira ha sido explícito al plantear un objetivo colectivo: que los seis jugadores superen el corte y lleguen al fin de semana en competencia.

Por el otro, Lucca González, no ha escondido una ilusión mayor: “Espero que sea el primer año en el que un panameño pueda ganar el torneo”.

La edición 2026 también subraya el crecimiento del LAAC en el plano internacional. Diez jugadores del field están dentro del Top-100 del World Amateur Golf Ranking, el doble de los que compitieron en la edición anterior en Argentina.