Panamá sub-17 femenina inicia su lucha por un cupo al Mundial de Marruecos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección sub-17 femenina de Panamá inicia su participación en la ronda final del Premundial de Concacaf enfrentando a Costa Rica, México y Jamaica, con el objetivo de lograr por primera vez la clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 en Marruecos.

La selección sub-17 femenina de Panamá inicia este martes 17 de marzo su camino hacia la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, que se celebrará este año en Marruecos, cuando dispute la Ronda Final del clasificatorio de Concacaf con la ilusión de lograr su primera clasificación a un Mundial de esta categoría.

Panamá está ubicado en el grupo C del torneo premundial junto a Costa Rica, México y Jamaica. Este sector aparece como el más exigente del torneo, ya que cuenta con dos de los cuatro clasificados al Mundial anterior. Por ello, el reto del conjunto panameño dirigido por el técnico Gerard Aubí será superar a rivales de peso para mantenerse en la pelea por un boleto mundialista.

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El grupo A lo conforman Canadá, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana; mientras que en el grupo B se encuentran Estados Unidos, Haití, Puerto Rico y Bermuda. La fase final del premundial femenino sub-17 (tres grupos de cuatro equipos) otorga cuatro cupos a la Copa del Mundo: tres para los líderes de grupo y el cuarto para el segundo mejor clasificado.

El primer rival de la Rojita serán las anfitrionas, Costa Rica, en un partido que se jugará a las 11:06 a.m. El récord histórico entre ambas selecciones favorece a las panameñas con dos victorias en tres encuentros. Sin embargo, el resultado más reciente fue una victoria para las ticas por 5-1 en el Torneo Femenino Sub-16 UNCAF FIFA Forward disputado en Managua a finales del año pasado.

PRÁCTICA ACTIVADA 🔥#PanamáSub17🇵🇦 entrena este lunes en el Estadio Piedades de Santa Ana, en la provincia de San José, con miras a su debut en la Clasificatoria de Concacaf, el cual será este martes 🆚🇨🇷. pic.twitter.com/40IYsOb7ey — FEPAFUT (@fepafut) March 16, 2026

El siguiente encuentro del conjunto panameño será este jueves a la 1:30 p.m. contra México, y finalizarán su participación el domingo 22 de marzo a las 4:00 p.m. ante la selección de Jamaica. Los partidos del grupo C se disputarán en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, Costa Rica.

Los partidos de la ronda final del clasificatorio femenino sub-17 serán transmitidos a través de la plataforma Disney+. Panamá buscará aprovechar esta fase final para pelear por uno de los cuatro boletos al Mundial de Marruecos y seguir consolidando el crecimiento del fútbol femenino en el país.