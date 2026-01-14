Panameños completan el último día de prácticas antes del arranque del LAAC 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los seis representantes ajustaron detalles en el Lima Golf Club y ya conocen sus horarios de salida para las dos primeras rondas del campeonato.

La delegación panameña cumplió este miércoles en horas de la mañana con su última ronda de práctica previo al inicio oficial del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, que se disputará del 15 al 18 de enero en el Lima Golf Club, en Perú.

Los seis golfistas nacionales salieron al campo desde distintos puntos del recorrido para afinar estrategia y lectura de greens.

Juan Pablo Motta, Lucca González, Miguel Ordóñez y Omar Tejeira iniciaron su recorrido desde el tee del hoyo 12, mientras que Raúl Carbonell y Samuel Durán lo hicieron desde el tee del 13.

Vista general del green del hoyo 17 con Raúl Carbonell de Panamá, Sam Durán de Panamá, Eduardo Marín de Nicaragua y Pablo Lacayo de Nicaragua durante una ronda de práctica antes del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se jugará en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el miércoles 14 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

La actividad comenzó a las 9:00 a.m. y el grupo completó nueve hoyos de práctica, en una jornada enfocada en repasar líneas de salida, posiciones de ataque y zonas de riesgo.

Con el trabajo de campo concluido, la atención se traslada ahora a la competencia, ya que la organización confirmó las horas de salida para las dos primeras rondas del torneo, que se jugarán el jueves y viernes bajo el formato de stroke play.

Para la primera ronda del jueves, los panameños tendrán los siguientes horarios y tees asignados:

7:11 a.m. – Juan Pablo Motta (tee 1)

7:44 a.m. – Miguel Ordóñez (tee 10)

12:29 p.m. – Lucca González (tee 10)

12:51 p.m. – Samuel Durán (tee 1)

1:02 p.m. – Raúl Carbonell (tee 10)

1:13 p.m. – Omar Tejeira (tee 1)

El trofeo del Campeonato Latinoamericano Amateur en exhibición en el campo antes del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se jugará en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el lunes 12 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

La jornada marcará el inicio del desafío para Panamá en una edición histórica del LAAC, la primera que se celebra en territorio peruano, con un field de 108 jugadores y un corte programado tras las dos primeras rondas.

