Panamá, 30 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    |
    TENIS

    Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia

    Sabalenka y Rybakina llegan sin perder un set a la final del Abierto de Australia, en un duelo parejo entre potencia, experiencia y cuentas pendientes.

    Jaime Heilbron
    Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia
    Elena Rybakina (izq.) y Aryna Sabalenka (der.) se volverán a enfrentar en una final del Abierto de Australia después de haberlo hecho en 2023. EFE/EPA/JOEL CARRETT

    Ha llegado el momento. De 128 gladiadoras, el cuadro se ha reducido a dos. Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y Elena Rybakina, la número cinco, son dos viejas conocidas, con experiencia en este tipo de escenarios, que se verán las caras este sábado para definir a la campeona del Abierto de Australia de 2026.

    Las dos ya saben lo que significa ser campeona de un torneo de Grand Slam. Sabalenka levantó los trofeos del Abierto de Australia de 2023 y 2024, además de los del Abierto de Estados Unidos de 2024 y 2025. Rybakina, por su parte, fue campeona de Wimbledon en 2022 y, en su tercera final de Grand Slam, busca su segundo título.

    El camino hasta ahora

    Sabalenka y Rybakina llegan a la final de este primer torneo grande del año habiendo demostrado el mejor tenis del certamen. Ambas han ganado sus seis partidos sin perder un solo set.

    En el caso de Rybakina, sus primeros cuatro partidos pasaron sin muchos sobresaltos. En ninguno tuvo necesidad de irse a desempate, ni siquiera de estirar un set a más de 10 juegos.

    Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia
    Elena Rybakina of Kazakhstan in action during the women’s semifinal against Jessica Pegula of the USA on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Kazajstán) EFE/EPA/JOEL CARRETT

    En primera ronda venció a Kaja Juvan; en segunda, a Varvara Gracheva; y en tercera, a Tereza Valentová. Su primer rival de riesgo llegó en octavos de final, cuando venció 6-1 y 6-3 a la belga Elise Mertens, preclasificada número 21.

    En cuartos de final, Rybakina dio una de las grandes sorpresas del torneo, venciendo a la número dos del ranking de la WTA, Iga Swiatek, quien buscaba completar el Grand Slam. La kazaja la despachó con autoridad por 7-5 y 6-1.

    En semifinales, Rybakina venció a la estadounidense Jessica Pegula. Definir el partido no fue sencillo, ya que, tras ganar el primer set con facilidad, el segundo lo cerró en el desempate, luego de desperdiciar tres puntos de partido en el noveno juego del parcial.

    El camino de Sabalenka ha sido muy similar al de su rival. Sus dos primeros partidos los ganó casi sin sudar, venciendo a Tiantsoa Rakotomanga por 6-4 y 6-1, y a Bai Zhuoxuan por 6-3 y 6-1.

    Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia
    Aryna Sabalenka of Belarus in action during the women’s semifinal against Elina Svitolina of Ukraine on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Bielorrusia, Ucrania) EFE/EPA/JOEL CARRETT

    Su primer gran reto llegó en la tercera ronda, cuando superó a Anastasia Potapova por 7-6 y 7-6, necesitando dos desempates. En octavos de final enfrentó a la canadiense Victoria Mboko y, tras ganar el primer set con facilidad, volvió a sufrir para cerrar el partido, necesitando un desempate en el segundo parcial.

    Para cuartos y semifinales, volvió a enderezar el rumbo, ganando ambos partidos sin mayores problemas. En cuartos venció a la estadounidense Iva Jovic, número 29 del mundo, por 6-3 y 6-0, y en semifinales se impuso a la ucraniana Elina Svitolina, número 12, por 6-2 y 6-3.

    Sabalenka vs. Rybakina: frente a frente

    La bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina se han enfrentado en 14 ocasiones. Sabalenka ha ganado ocho veces, mientras que Rybakina ha triunfado en seis.

    La número uno del mundo ganó los primeros cuatro enfrentamientos, incluida la final del Abierto de Australia de 2023, pero desde entonces Rybakina ha emparejado las acciones, ganando seis de los siguientes 10.

    En torneos de Grand Slam se han enfrentado dos veces. La primera fue en los octavos de final de Wimbledon 2021, con victoria para Sabalenka en tres sets. La segunda, y más recordada, fue la final del Abierto de Australia de 2023.

    En aquella ocasión, Sabalenka remontó para ganar su primer título de Grand Slam, imponiéndose por 4-6, 6-3 y 6-4.

    Cuando se habla exclusivamente de finales, Rybakina toma la delantera. Su única derrota fue precisamente esa final de Australia 2023. Desde entonces, encadenó tres triunfos consecutivos en finales, incluido el campeonato de las Finales de la WTA 2025, que también fue la última vez que se enfrentaron antes de este sábado.

    Si algo ha dejado claro el historial, es que este duelo está para cualquiera.

    Las claves del partido


    Ganar el primer set

    Las estadísticas son contundentes. En 12 de los 14 enfrentamientos, la jugadora que ganó el primer set terminó ganando el partido.

    Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia
    Elena Rybakina of Kazakhstan celebrates her win in the womens semifinal against Jessica Pegula of the USA on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Kazajstán) EFE/EPA/JOEL CARRETT

    Un buen inicio será especialmente importante para Rybakina. Las únicas dos remontadas pertenecen a Sabalenka, incluida la final de Australia 2023.

    Además, de los ocho partidos que se fueron a un tercer set, Sabalenka ganó siete y Rybakina solo uno. Para la kazaja, comenzar fuerte es casi una obligación.

    Mantener la calma y la concentración

    Por algo Aryna Sabalenka es la mejor jugadora del mundo. En muchos partidos importantes, el desenlace se define en su raqueta.

    El año pasado, Sabalenka perdió la final de Australia en los momentos decisivos. Hay que darle crédito a Madison Keys, pero también es cierto que Sabalenka se fue desmoronando anímicamente en el tercer set.

    Meses después, en la final de Roland Garros ante Coco Gauff, dejó escapar una ventaja inicial. No supo capitalizar el envión del primer set y terminó cayendo nuevamente en una final que parecía a su alcance.

    Si Sabalenka logra imponer su juego y mantenerse enfocada de principio a fin, es casi invencible.

    Predicción

    Antes de que iniciara el torneo, en mi previa compartí cinco predicciones. Dije que veía a Aryna Sabalenka con una deuda por saldar y con el hambre de volver a reinar en Melbourne.

    Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia
    Aryna Sabalenka of Belarus celebrates her win in the women’s semifinal against Elina Svitolina of Ukraine on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Bielorrusia, Ucrania) EFE/EPA/JOEL CARRETT

    Después de lo mostrado en estas dos semanas, no hay razones para cambiar esa lectura. Aryna Sabalenka volverá a levantar el trofeo, sumando su quinto título de Grand Slam y el tercero en Australia, ganando en tres sets.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • IMA confirma puntos de venta de las Agroferias para este jueves 29 de enero. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • PASE-U: Tercer pago a 15 mil estudiantes, revise dónde cobrarán hoy 28 de enero. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más
    • Presidentes de América Latina visitan las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más