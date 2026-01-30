Sabalenka y Rybakina, cara a cara por la gloria en Australia

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Sabalenka y Rybakina llegan sin perder un set a la final del Abierto de Australia, en un duelo parejo entre potencia, experiencia y cuentas pendientes.

Ha llegado el momento. De 128 gladiadoras, el cuadro se ha reducido a dos. Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y Elena Rybakina, la número cinco, son dos viejas conocidas, con experiencia en este tipo de escenarios, que se verán las caras este sábado para definir a la campeona del Abierto de Australia de 2026.

Las dos ya saben lo que significa ser campeona de un torneo de Grand Slam. Sabalenka levantó los trofeos del Abierto de Australia de 2023 y 2024, además de los del Abierto de Estados Unidos de 2024 y 2025. Rybakina, por su parte, fue campeona de Wimbledon en 2022 y, en su tercera final de Grand Slam, busca su segundo título.

El camino hasta ahora

Sabalenka y Rybakina llegan a la final de este primer torneo grande del año habiendo demostrado el mejor tenis del certamen. Ambas han ganado sus seis partidos sin perder un solo set.

En el caso de Rybakina, sus primeros cuatro partidos pasaron sin muchos sobresaltos. En ninguno tuvo necesidad de irse a desempate, ni siquiera de estirar un set a más de 10 juegos.

Elena Rybakina of Kazakhstan in action during the women’s semifinal against Jessica Pegula of the USA on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Kazajstán) EFE/EPA/JOEL CARRETT

En primera ronda venció a Kaja Juvan; en segunda, a Varvara Gracheva; y en tercera, a Tereza Valentová. Su primer rival de riesgo llegó en octavos de final, cuando venció 6-1 y 6-3 a la belga Elise Mertens, preclasificada número 21.

En cuartos de final, Rybakina dio una de las grandes sorpresas del torneo, venciendo a la número dos del ranking de la WTA, Iga Swiatek, quien buscaba completar el Grand Slam. La kazaja la despachó con autoridad por 7-5 y 6-1.

En semifinales, Rybakina venció a la estadounidense Jessica Pegula. Definir el partido no fue sencillo, ya que, tras ganar el primer set con facilidad, el segundo lo cerró en el desempate, luego de desperdiciar tres puntos de partido en el noveno juego del parcial.

El camino de Sabalenka ha sido muy similar al de su rival. Sus dos primeros partidos los ganó casi sin sudar, venciendo a Tiantsoa Rakotomanga por 6-4 y 6-1, y a Bai Zhuoxuan por 6-3 y 6-1.

Aryna Sabalenka of Belarus in action during the women’s semifinal against Elina Svitolina of Ukraine on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Bielorrusia, Ucrania) EFE/EPA/JOEL CARRETT

Su primer gran reto llegó en la tercera ronda, cuando superó a Anastasia Potapova por 7-6 y 7-6, necesitando dos desempates. En octavos de final enfrentó a la canadiense Victoria Mboko y, tras ganar el primer set con facilidad, volvió a sufrir para cerrar el partido, necesitando un desempate en el segundo parcial.

Para cuartos y semifinales, volvió a enderezar el rumbo, ganando ambos partidos sin mayores problemas. En cuartos venció a la estadounidense Iva Jovic, número 29 del mundo, por 6-3 y 6-0, y en semifinales se impuso a la ucraniana Elina Svitolina, número 12, por 6-2 y 6-3.

Sabalenka vs. Rybakina: frente a frente

La bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina se han enfrentado en 14 ocasiones. Sabalenka ha ganado ocho veces, mientras que Rybakina ha triunfado en seis.

La número uno del mundo ganó los primeros cuatro enfrentamientos, incluida la final del Abierto de Australia de 2023, pero desde entonces Rybakina ha emparejado las acciones, ganando seis de los siguientes 10.

En torneos de Grand Slam se han enfrentado dos veces. La primera fue en los octavos de final de Wimbledon 2021, con victoria para Sabalenka en tres sets. La segunda, y más recordada, fue la final del Abierto de Australia de 2023.

En aquella ocasión, Sabalenka remontó para ganar su primer título de Grand Slam, imponiéndose por 4-6, 6-3 y 6-4.

Cuando se habla exclusivamente de finales, Rybakina toma la delantera. Su única derrota fue precisamente esa final de Australia 2023. Desde entonces, encadenó tres triunfos consecutivos en finales, incluido el campeonato de las Finales de la WTA 2025, que también fue la última vez que se enfrentaron antes de este sábado.

Si algo ha dejado claro el historial, es que este duelo está para cualquiera.

Las claves del partido





Ganar el primer set

Las estadísticas son contundentes. En 12 de los 14 enfrentamientos, la jugadora que ganó el primer set terminó ganando el partido.

Elena Rybakina of Kazakhstan celebrates her win in the womens semifinal against Jessica Pegula of the USA on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Kazajstán) EFE/EPA/JOEL CARRETT

Un buen inicio será especialmente importante para Rybakina. Las únicas dos remontadas pertenecen a Sabalenka, incluida la final de Australia 2023.

Además, de los ocho partidos que se fueron a un tercer set, Sabalenka ganó siete y Rybakina solo uno. Para la kazaja, comenzar fuerte es casi una obligación.

Mantener la calma y la concentración

Por algo Aryna Sabalenka es la mejor jugadora del mundo. En muchos partidos importantes, el desenlace se define en su raqueta.

El año pasado, Sabalenka perdió la final de Australia en los momentos decisivos. Hay que darle crédito a Madison Keys, pero también es cierto que Sabalenka se fue desmoronando anímicamente en el tercer set.

Meses después, en la final de Roland Garros ante Coco Gauff, dejó escapar una ventaja inicial. No supo capitalizar el envión del primer set y terminó cayendo nuevamente en una final que parecía a su alcance.

Si Sabalenka logra imponer su juego y mantenerse enfocada de principio a fin, es casi invencible.

Predicción

Antes de que iniciara el torneo, en mi previa compartí cinco predicciones. Dije que veía a Aryna Sabalenka con una deuda por saldar y con el hambre de volver a reinar en Melbourne.

Aryna Sabalenka of Belarus celebrates her win in the women’s semifinal against Elina Svitolina of Ukraine on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Bielorrusia, Ucrania) EFE/EPA/JOEL CARRETT

Después de lo mostrado en estas dos semanas, no hay razones para cambiar esa lectura. Aryna Sabalenka volverá a levantar el trofeo, sumando su quinto título de Grand Slam y el tercero en Australia, ganando en tres sets.