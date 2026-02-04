Panamá, 04 de febrero del 2026

    NBA

    Shai Gilgeous-Alexander se perderá el ‘All Star’ de la NBA por una lesión en el abdomen

    Esta iba a ser la cuarta edición en la que participase el escolta, que había sido elegido como uno de los titulares para el encuentro.

    EFE
    El jugador de los Thunder y actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander (derecha, adelante), se perderá el 'All Star', que se jugará el 15 de febrero, por una lesión en el abdomen, anunció este miércoles el club de Oklahoma City. Foto: EFE

    El jugador de los Oklahoma City Thunder y actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, se perderá el ‘All Star’ por una lesión en el abdomen por la que será reevaluado tras el parón de la próxima semana.

    Gilgeous-Alexander no disputó ningún minuto del último cuarto en la victoria de anoche de los Thunder frente a los Orlando Magic (128-92), un encuentro para el que había sido duda por un esguince en un dedo de la mano, según el informe de lesiones.

    Lea también: Los Dallas Mavericks traspasan a Anthony Davis a los Washington Wizards

    La lesión abdominal le impedirá participar en el partido de las estrellas de la NBA que tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles) el 15 de febrero.

    Esta iba a ser la cuarta edición en la que participase el escolta, que había sido elegido como uno de los titulares para el encuentro, según una votación en la que participa el público, los medios de comunicación y los jugadores de la liga.

    Gilgeous-Alexander iba a representar al equipo ‘Mundo’ en el ‘All Star’, que este año consistirá en un minitorneo formato ‘round robin’ entre tres equipos -dos de Estados Unidos (‘Barras’ y ‘Estrellas’) y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.

    EFE

    Agencia de noticias


