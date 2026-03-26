Sudáfrica vs. Panamá: Fecha, hora, TV, streaming, radio y live blog del amistoso de este viernes en Durban

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Selección de Panamá disputa este viernes 27 de marzo su tercer partido amistoso del 2026, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El elenco panameño dirigido por Thomas Christiansen viene de igualar 1-1 con Bolivia el pasado 18 de enero en Tarija. Aquel partido fue el debut de Kadir Barría. El delantero anotó a los 4 minutos su primer partido con la absoluta panameña. Cuatro días después Panamá perdió 0-1 ante México en el Rommel Fernández.

Luego de estos dos encuentros con una convocatoria alternativa, el equipo panameño cuenta con sus principales referentes para enfrentar por partida doble a Sudáfrica, lo que marcan los primeros encuentros de Panamá en el continente africano en 90 años.

Este será el primer duelo que sostendrán los futbolistas panameños que consiguieron la clasificación mundialista el pasado 18 de noviembre.

El único precedente que existe entre sudafricanos y panameños data del 17 de julio de 2005 por la Copa Oro. Los Bafana Bafana, que inauguraran la Copa Mundial 2026, el 11 de junio contra México disputaron aquel certamen en calidad de invitados.

El primero de dos juegos amistosos será este viernes en el estadio Moses Mabhida, en Durban, ciudad ubicada a 570 kilómetros de Johannesburgo.

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE SUDÁFRICA Y PANAMÁ EN DURBAN?

El Sudáfrica - Panamá, partido amistoso en la fecha FIFA, se juega este viernes 27 de marzo a las 12:00 mediodía (hora de Panamá).

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE SUDÁFRICA Y PANAMÁ EN DURBAN?

El Sudáfrica - Panamá, partido amistoso en la fecha FIFA, se podrá ver en vivo a través de RPC y TVMax.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE SUDÁFRICA Y PANAMÁ EN DURBAN?

El Sudáfrica - Panamá, partido amistoso en la fecha FIFA, se podrá escuchar en directo por RPC Radio y TVN Radio.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE SUDÁFRICA Y PANAMÁ EN DURBAN?

El Sudáfrica - Panamá, partido amistoso en la fecha FIFA, se podrá seguir en vivo online a través de las plataformas Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

La mejor forma de seguirlo es a través de www.prensa.com, que traerá la información al minuto, la previa con los onces confirmados y, tras el pitazo final, la crónica, las declaraciones de los protagonistas, el resumen del partido en video y las noticias más destacadas del camino mundialista.