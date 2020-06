Sugar Ray Leonard le envía un mensaje de fuerza a Manos de Piedra Durán

.@robertoduranbox se encuentra en gran ánimo y listo para otros 12 rounds. Hablé con el y esta muy bien, gracias a Dios, a los servicios y atención médica y al amor de su familia y los millones de personas rezando por el.

Durán is doing great and he is ready for the next 12 rds. pic.twitter.com/XpBgh7aOAk