Panamá, 06 de abril del 2026

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    Fútbol

    Toña Is: ‘Son dos finales’ contra Aruba y Cuba

    La selección femenina de Panamá fija la mirada en sus dos próximos rivales para asegurar su clasificación al Premundial de Concacaf.

    Carlos Vidal Endara

    La entrenadora de la Selección Mayor Femenina de Panamá, María Antonia Is Piñera, no quiere que el equipo se enfoque en su estatus como supuestas favoritas dentro de su grupo en la fase clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

    Toña Is habló en conferencia de prensa previo a los próximos encuentros de la Roja en el camino hacia el Premundial: primero contra Aruba este jueves 9 de abril y luego ante Cuba la próxima semana. Ambos partidos se disputarán en el estadio de la Universidad Latina en Penonomé, comenzando a las 7 p.m.

    “Con mucha ilusión estamos afrontando estos dos últimos partidos de la eliminatoria. Vemos al equipo bien, con muchas ganas”, indicó la seleccionadora, quien no dudó en resaltar la importancia de estos juegos.

    “Al final son dos finales. Ellas también se juegan la clasificación y serán partidos a vida o muerte”, subrayó.

    Panamá se encuentra en el segundo lugar del grupo E con 6 puntos, por debajo de Cuba, que suma 7 unidades pero con un partido adicional disputado. Detrás aparece Aruba, con 3 puntos en dos encuentros.

    Las panameñas vienen de vencer a San Cristóbal y Nieves por 3-0 el mes pasado y comenzaron esta fase eliminatoria con una goleada 6-0 sobre Curazao.

    Lea también: Rebeca Espinosa guía triunfo de Panamá rumbo al Premundial

    Sobre los próximos rivales, Toña Is señaló el refuerzo que están realizando en sus plantillas: “Todo el mundo busca de dónde traer jugadoras de su país. Vemos cómo se están reforzando con gente holandesa, estadounidense y de otras nacionalidades. No van a ser partidos fáciles, eso lo sabemos”.

    La seleccionadora reconoció que Panamá también busca reforzar su plantilla, ante vacantes importantes como la ausencia de Marta Cox.

    “Estamos intentando traer jugadoras que tengan doble nacionalidad, poniéndonos en contacto con todas. Cada una está tomando su decisión”, afirmó.

    Un total de 26 jugadoras fueron convocadas, entre las que destaca el regreso de la portera Yenith Bailey tras recuperarse de su lesión.

    Además, 13 futbolistas provienen del torneo local, con nombres como la colonense Deysiré Salazar y Rebeca Espinosa, autora de un gol ante San Cristóbal y Nieves, entre las citadas.

    El equipo se trasladará este martes en la mañana hacia Penonomé, donde realizará su primer entrenamiento en el estadio Virgilio Tejeira durante la tarde.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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