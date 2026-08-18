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    Empleo

    9 millones más: crece la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan

    La cifra mundial llegó a 257 millones entre 2023 y 2025, mientras el desempleo juvenil también aumentó.

    Alis Fernández Aguilar
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    9 millones más: crece la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan
    Los jóvenes enfrentan mayores dificultades que los adultos para incorporarse al mercado laboral. Foto: LP/Elyseé Fernández.

    Más de 257 millones de jóvenes en el mundo no estudian, no trabajan ni reciben algún tipo de formación, una cifra que aumentó en 9 millones entre 2023 y 2025. Al mismo tiempo, el desempleo juvenil volvió a crecer en comparación con el porcentaje registrado hace tres años y alcanzó el 12.4% de los jóvenes.

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    De acuerdo con un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la recuperación del empleo entre la población joven de 15 a 29 años se estancó tras la pandemia. Esta situación se atribuye a una serie de factores, entre los que destacan la desaceleración económica, las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos que ha enfrentado el mundo en los últimos años.

    9 millones más: crece la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan
    En Panamá el desempleo juvenil creció a 19.9%, según la última cifra compartida por el INEC.

    La OIT señaló, además, que a este escenario se suma la presencia cada vez mayor de la inteligencia artificial (IA), que genera incertidumbre entre la población joven. Según la información compartida, se estima que el 6.1% de los empleos actuales ocupados por jóvenes en el mundo se encuentran en categorías con alto riesgo de ser sustituidas por estas tecnologías, lo que alimenta el temor a una mayor inestabilidad laboral.

    El informe también señala que, en varias regiones, como Asia Oriental, América del Norte y Europa, el crecimiento de la población joven ha sido más rápido que la capacidad de las economías para generar suficientes puestos de trabajo.

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    Por otro lado, aunque América Latina y el Caribe fue la única región que registró un descenso simultáneo en la tasa de desempleo juvenil y en la proporción de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación entre 2023 y 2025, la OIT aclara que estos resultados positivos no se deben exclusivamente a una mejora en la calidad o la cantidad de los empleos.

    Según el organismo, también influyó la disminución de la población joven en la región y el hecho de que haya menos jóvenes buscando empleo o participando activamente en el mercado laboral, lo que reduce estadísticamente las tasas de desempleo.

    9 millones más: crece la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan
    De acuerdo con la OIT en el mundo hay más de 200 millones de jóvenes sin trabajo ni en proceso de formación laboral.

    Panamá: uno de cada cinco jóvenes está desempleado

    En nuestro país, el desempleo afecta con mayor fuerza a la población joven. Entre las personas de 15 a 29 años, la tasa de desempleo alcanzó el 19.9% en septiembre de 2025, frente al 17.8% registrado en octubre de 2024.

    Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco jóvenes que participa en el mercado laboral no encontraba empleo.

    En total, 113,347 jóvenes de entre 15 y 29 años estaban desocupados en septiembre de 2025. El aumento con respecto al año anterior muestra que la incorporación de las nuevas generaciones al mercado laboral continúa siendo uno de los principales desafíos del país.

    El desempleo tiene rostro de mujer

    De acuerdo con el informe de la OIT, el acceso al mercado laboral sigue siendo más difícil para las mujeres jóvenes. En 2025, más de dos de cada tres jóvenes que no estudiaban, no trabajaban ni recibían formación eran mujeres.

    9 millones más: crece la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan
    La brecha de género es a nivel global, no solo en Panamá.

    La diferencia no se explica por un menor acceso a la educación. La OIT señala que hombres y mujeres jóvenes presentan actualmente tasas similares de matriculación escolar. El problema aparece después, al momento de incorporarse y permanecer en el mercado laboral.

    Entre las principales barreras figuran las responsabilidades de cuidado no remuneradas, la discriminación y el acceso limitado a empleos de calidad. Estas condiciones afectan especialmente la participación económica de las jóvenes y contribuyen a que una mayor proporción permanezca fuera del trabajo y la educación.

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    La brecha también se observa entre quienes sí consiguen empleo. En 2025, la relación entre jóvenes con empleo y la población juvenil era de 43.3% entre los hombres, frente a 30.6% entre las mujeres, una diferencia de casi 13 puntos porcentuales.

    Este escenario también se refleja en Panamá, donde, de acuerdo con el último informe, dentro de la población joven, el desempleo fue de 25.4% entre las mujeres y de 16.5% entre los hombres.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

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