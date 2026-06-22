Formalizar emprendedores, una apuesta frente al desempleo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La figura jurídica de las sociedades de emprendimiento, que permite formalizar un negocio por alrededor de 250 dólares, ya supera las 5 mil inscripciones.

Panamá concluyó el año 2025 con una tasa de desempleo del 10.4%, un incremento de 0.7 puntos porcentuales en comparación con 2024, cuando la tasa de desempleo era de 9.7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec). Esto representa aproximadamente 227 mil personas sin empleo.

Y la falta de trabajo no es un problema que llegue solo. Entre el abanico de complicaciones que trae está la informalidad, que se vio reflejada en la encuesta laboral más reciente, publicada en septiembre de 2025, en donde se señala que los trabajadores informales representan el 47% de la población ocupada no agrícola.

Frente a esta situación, las sociedades de emprendimiento buscan convertirse en una solución para que más panameños generen ingresos mediante negocios formalizados y con acceso a financiamiento.

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Se trata de una figura jurídica creada con la finalidad de facilitar la formalización de emprendedores y negocios pequeños, mediante un proceso más sencillo, económico y rápido que una sociedad anónima tradicional.

Esta manera de formalizar emprendimientos es producto de la Ley 186 del 2 de diciembre de 2020.

Según explicó Raúl Fernández, director general de la Autoridad De La Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Ampyme), esta figura fue creada con la finalidad de reducir las barreras que enfrentan los emprendedores al momento de construir una empresa.

Reveló que la creación de estas sociedades de emprendimiento cuestan alrededor de 250 dólares, cerca del 10% de lo que cuesta la creación de una sociedad anónima, cuyo trámite puede rondar los 2,500 dólares.

La formalización de los emprendimientos es un trámite se realiza a través de la Ampyme y permite obtener en un mismo proceso el registro empresarial y el aviso de operación.

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De acuerdo con el sitio web de la Ampyme el proceso se realiza a través de la Ventanilla Única de Emprendimiento de la entidad, ya sea de forma virtual o presencial. Los interesados deben presentar documentación básica de los socios y definir la actividad económica.

“Naces con un aviso de operación, naces con el registro empresarial de Ampyme, no necesitas un abogado para crearla y te va dando beneficios para que el emprendedor pueda sobrepasar el valle de la muerte”, señaló Fernández.

Explicó que “valle de la muerte” es un concepto utilizado en el mundo empresarial para referirse al periodo en que las empresas operan sin cubrir sus operaciones y en el cual dependen del capital inicial, ahorros o financiación externa, y que muchas no logran cruzarlo. En Panamá se estima que el 97% de los líderes de las micro y pequeñas empresas, cuando salen al mercado, “demoran entre tres y cuatro años para poder estabilizar sus negocios”. A ese lapso, reiteró, se le llama el valle de la muerte.

Entre otros incentivos, las sociedades de emprendimiento pueden recibir donaciones de una tercera empresa, que son deducibles de impuesto, y las empresas nacientes bajo este esquema jurídico no pagan impuesto sobre la renta durante los dos primeros años de funcionamiento.

Además, si la empresa factura menos de 150 mil dólares al año no paga “absolutamente nada de impuesto para la renta” y de 150 mil hasta un millón de dólares el impuesto sobre la renta es “progresivo con deducciones”.

Panorama actual

Fernández reveló que en Panamá ya se sobrepasaron las 5 mil sociedades de emprendimiento creadas, que se dividen en unos 18 rubros dentro de los cuales destacan las empresas de publicidad, que representan un 21.98% de las inscritas hasta la fecha.

Luego se ubican las actividades de consultoría informática y administración de medios informáticos, que representan el 15.17% del total, seguidas por las actividades de programación informática, con un 13.93%.

Sociedades de Emprendimiento by Infografías La Prensa

Luego le siguen en la tabla los servicios relacionados con la impresión, con un 6.50% y otras actividades de tecnología e información y servicio de computadoras, con un 5.57%.

De acuerdo con Fernández, en lo que va de 2026 se han creado cerca de 800 nuevas sociedades, una cifra similar a la alcanzada durante todo el año anterior.

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Este beneficio está disponible para cualquier panameño o extranjero con residencia permanente, que realice cualquier actividad excepto las relacionadas con venta de licor, banca y finanzas, bolsa de valores y prostíbulos.

El director de la Ampyme destacó que el trámite de creación en este momento tarda unos ocho días y reveló que están trabajando en una plataforma digital para reducirlo a menos de tres días.