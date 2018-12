Donald Trump insiste en el cierre de gobierno hasta que aprueben muro

El presidente Donald Trump insistió en que continuará el cierre parcial del gobierno hasta que los demócratas acepten financiar el muro en la frontera con México que Trump prometió durante su campaña.

Cuando se le preguntó cuándo el gobierno reanudaría sus funciones, el presidente respondió: "No sé cuándo el gobierno reanudará funciones. Lo que le puedo decir es que no reabrirá hasta que tengamos un muro o una cerca, como quieran llamarlo".

"Yo le pondré el nombre que ellos quieran pero al final es lo mismo", dijo el mandatario en la Casa Blanca tras ofrecer un saludo navideño a los soldados estadounidenses estacionados en distintas partes del mundo.

Trump alega que el comercio de drogas y el tráfico humano solo pueden ser combatidos con un muro.

"No podemos hacerlo sin una barrera, no podemos hacerlo sin un muro", dijo Trump a reporteros.

Los demócratas se oponen a la construcción de una muralla o cerca, considerando que no es un método moderno ni eficaz para enfrentar el complejo problema de la frontera.

En lugar de ello han sugerido medidas de tecnología avanzada.

Los dirigentes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi han recordado que el cierre del gobierno es obra del mismo Trump, quien hace unos días dijo que estaría "orgulloso" de forzar un cierre del gobierno por el tema del muro.

Trump "ha llevado al país al caos", dijeron los demócratas, mencionando no solo el tema del cierre del gobierno sino también la fuerte caída de los mercados financieros y la repentina salida del secretario de defensa.

"El presidente quería un cierre del gobierno y ahora no sabe cómo resolverlo", dijeron los demócratas en un comunicado.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!