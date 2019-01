Estados Unidos anuncia sanciones contra PDVSA

Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, aumentando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, desconocido por la oposición y por Washington así como por buena parte de la comunidad internacional.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las sanciones impiden a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición, o un nuevo gobierno elegido según las normas democráticas.

Mnuchin aclaró, sin embargo, que la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, podrá continuar sus operaciones, siempre y cuando sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.

"Estados Unidos está responsabilizando a los autores del trágico declive de Venezuela", dijo Mnuchin en rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció la semana pasada al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras lo cual Maduro rompió relaciones con Washington.

Today the U.S. determined that persons operating in #Venezuela’s oil sector may now be subject to sanctions. @PDVSA has been designated for sanction. These actions prevent the #Maduro regime from further plundering Venezuela’s assets and natural resources. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/oPdLLs19LI