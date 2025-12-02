Acodeco advierte sobre posible especulación y acaparamiento de la cebolla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó este martes 2 de diciembre que estará vigilante ante un posible acaparamiento y aumento del precio de la cebolla.

Con las festividades de fin de año, la cebolla es uno de los productos más consumidos en el país y la advertencia de la Acodeco se da ante las quejas de los consumidores sobre la escasez de este producto. De acuerdo con la entidad, los productores de cebolla del país han asegurado que hay existencia suficiente de este rubro.

“Tratamos en todo momento de ver el mercado, de revisar exactamente cuánto hay en el inventario de cada uno de los productos, para darle seguimiento y saber si realmente se están cumpliendo o no con las estipulaciones, que el consumidor no sea afectado”, afirmó Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco.

Abadi dijo que muchas veces en los lugares más grandes encuentran mejores precios y que los consumidores tienen la responsabilidad de informarse y comparar.

La Acodeco adelantó que, a través de los monitoreos de precios, que realiza el Departamento de Información de Precios y Verificación de esta institución, se estará informando sobre los precios de la canasta básica de alimentos en los distintos lugares.

Asimismo, la institución recordó que la cebolla nacional e importada es un producto que no se encuentra bajo el control de precio, por lo que sus costos están sujetos a libre oferta y demanda.

Acodeco hizo énfasis en que vigilará que los productos, principalmente aquellos que son de mayor consumo en esta época navideña, no sean acaparados con el fin de crear una supuesta escasez e incrementar sus precios.