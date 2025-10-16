Acodeco detecta 208 tanques de gas de 25 libras usados de forma irregular en comercios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre enero y septiembre de este año, se han detectado 180 tanques de gas de 25 libras utilizados indebidamente en restaurantes, en contravención al Decreto Ejecutivo 16 de 11 de marzo de 2014, que prohíbe el uso de gas subsidiado en locales comerciales, informó este miércoles la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Las inspecciones realizadas en distintos tipos de establecimientos revelaron un total de 208 cilindros de gas de 25 libras usados de forma irregular, siendo los restaurantes los que concentran la mayoría de los casos.

Otras faltas frecuentes identificadas en el sector gastronómico incluyen 73 casos de incumplimiento de la Ley 6 de 1987, que otorga un descuento del 25% a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en el consumo individual de alimentos, y 15 casos de incumplimiento en franquicias de comidas rápidas, que deben aplicar un 15% de descuento a los mismos beneficiarios.

En aplicación de la Ley 134 de 2013, que extiende los descuentos y facilidades a personas con discapacidad certificadas por la Senadis, se detectaron 38 restaurantes sin el letrero informativo visible, además de 6 incumplimientos del descuento en restaurantes y 3 en franquicias.

De acuerdo con la Acodeco, durante estas verificaciones, también se revisa que los precios estén visibles al consumidor, ya sea en los menús o mediante letreros en lugares accesibles.

Acodeco reiteró el llamado a propietarios y administradores de restaurantes a cumplir con las disposiciones legales vigentes, que protegen los derechos de los consumidores y promueven la competencia leal.

La entidad reiteró que las irregularidades pueden reportarse al Sistema de Información y Denuncia Institucional), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp o Telegram al 6330-3333, así como en las redes sociales @AcodecoPma en Facebook y X (Twitter).