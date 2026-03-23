Acodeco multa con $15 mil a creador de Snowland Panamá, acusado de estafa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El creador del Snowland Panamá, evento que en diciembre de 2025 generó múltiples quejas, fue sancionado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La entidad indicó que la sanción económica es de $15 mil y recae sobre Bar y Discoteca Una Flor, representada por Cheng Hong Chung Wong.

De acuerdo con Acodeco, se comprobó su responsabilidad en una infracción a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007. Es decir, la sanción se impone luego de determinarse la existencia de publicidad engañosa en la promoción del evento denominado “Panamá Snowland, el primer parque de nieve en Panamá”, afirmación que resultó no ser veraz al momento de su verificación.

Además, la entidad indicó que, como resultado de las gestiones realizadas tras las denuncias de personas que adquirieron boletos para ingresar al parque de nieve, se logró la devolución de $4,548.57 a favor de los consumidores afectados.

Un total de 31 quejas fueron remitidas al Departamento de Decisión de Quejas, de las cuales 27 ya han sido resueltas, lo que, según Acodeco, permitió recuperar el dinero para los consumidores que presentaron sus reclamaciones.

Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. Actualmente, la entidad mantiene cuatro quejas en trámite, que suman $808.68.

El caso Snowland Panamá generó gran atención pública en diciembre de 2025. Tras la inauguración del evento, decenas de personas comenzaron a compartir en redes sociales videos y testimonios en los que denunciaban múltiples irregularidades.

Entre las principales quejas se mencionó la ausencia de rampas de esquí y tubing, así como el uso de una supuesta “nieve” que, según los asistentes, habría sido jabón, lo que generó molestia entre quienes pagaron entradas de hasta 75 dólares por persona.