Panamá, 23 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLÉMICA

    Acodeco multa con $15 mil a creador de Snowland Panamá, acusado de estafa

    José González Pinilla
    Acodeco multa con $15 mil a creador de Snowland Panamá, acusado de estafa
    Acodeco ha logrado devolver más de B/.4,500 a consumidores afectados por el evento Snowland Panamá.

    El creador del Snowland Panamá, evento que en diciembre de 2025 generó múltiples quejas, fue sancionado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

    +info

    Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento

    La entidad indicó que la sanción económica es de $15 mil y recae sobre Bar y Discoteca Una Flor, representada por Cheng Hong Chung Wong.

    De acuerdo con Acodeco, se comprobó su responsabilidad en una infracción a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007. Es decir, la sanción se impone luego de determinarse la existencia de publicidad engañosa en la promoción del evento denominado “Panamá Snowland, el primer parque de nieve en Panamá”, afirmación que resultó no ser veraz al momento de su verificación.

    Además, la entidad indicó que, como resultado de las gestiones realizadas tras las denuncias de personas que adquirieron boletos para ingresar al parque de nieve, se logró la devolución de $4,548.57 a favor de los consumidores afectados.

    Un total de 31 quejas fueron remitidas al Departamento de Decisión de Quejas, de las cuales 27 ya han sido resueltas, lo que, según Acodeco, permitió recuperar el dinero para los consumidores que presentaron sus reclamaciones.

    Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. Actualmente, la entidad mantiene cuatro quejas en trámite, que suman $808.68.

    El caso Snowland Panamá generó gran atención pública en diciembre de 2025. Tras la inauguración del evento, decenas de personas comenzaron a compartir en redes sociales videos y testimonios en los que denunciaban múltiples irregularidades.

    Entre las principales quejas se mencionó la ausencia de rampas de esquí y tubing, así como el uso de una supuesta “nieve” que, según los asistentes, habría sido jabón, lo que generó molestia entre quienes pagaron entradas de hasta 75 dólares por persona.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estudio muestra que los lagos de la Antártida están conectados con el océano bajo tierra. Leer más
    • Portaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá el 29 de marzo. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS. Leer más
    • China intensifica controles a buques panameños tras fallo sobre puertos del Canal. Leer más
    • Entre porquerizas y desechos: el recorrido que expone la crisis en la cuenca del río Pacora. Leer más
    • Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar. Leer más
    • Semana Santa: anuncian cierre de oficinas públicas. Leer más